Tsunami veïnal contra Colau

El moviment Tsunami Veïnal, format per diverses associacions de veïns de Barcelona, ha convocat una manifestació dissabte 24 de novembre a les 19 hores a la plaça Sant Jaume per protestar contra la inseguretat a la ciutat comtal.





Sota el lema 'Recuperem els carrers pels veïns i les veïnes. Per una Barcelona més cívica i segura', acusen l'alcaldessa, Ada Colau, d'incomplir la seva promesa de reunir-se amb ells abans del 16 de novembre.





Des de Tsunami Veïnal destaquen que tampoc hi ha hagut reunions de districte per abordar els problemes que pateixen els barris.





A les 17.30 hores, diversos manifestants sortiran des dels seus respectius barris. Està previst que a les 18.15 es trobin davant de l'edifici de Correus, al final de la Via Laietana i que, des d'allà, es desplacin junts davant l'Ajuntament.





Aquest moviment està format per associacions i entitats de veïns de zones com el Raval, el Gòtic, el Fòrum, Poble-sec, l'Eixample, Via Favència o Meridiana, i segueix sumant adeptes.