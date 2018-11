Aquest és el primer avió sense parts mòbils, sense gasos nocius i que no fa soroll

Imagina un motor d'avió que no té parts mòbils, no produeix gasos nocius i no fa gens de soroll. Això és el que els investigadors de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) als Estats Units han creat adaptant una tecnologia que abans només es feia servir en les naus espacials per poder volar sobre la Terra.







Els propulsors d'ions s'han utilitzat en naus espacials des de la dècada de 1960 i funcionen disparant un corrent de partícules carregades que impulsen la nau cap a endavant.





A més de ser neutres en carboni, és menys probable que alguna cosa es faci malbé i el seu manteniment és més barat que el dels motors convencionals, ja que no tenen hèlixs, turbines o bombes de combustible que puguin avariar-se. L'únic problema és que, amb la gravetat de la Terra, l'empenta produït per la unitat no és suficient per superar el pes de les bateries necessàries per alimentar-les. Si més no, fins ara.





Les noves investigacions, publicades a 'Nature' , aplanen el camí per a la possibilitat que es produeixin drones silenciosos en un futur molt proper. Amb nous avenços en materials i conversió d'energia, també podrien estar en l'horitzó més proper avions amb tripulació silenciosos i, eventualment, vols comercials.





Aquest avanç podria ser el primer pas per canviar la forma en què tots volem voltant del món en el futur.





Tots els motors de les aeronaus funcionen empenyent alguna cosa cap enrere perquè l'embarcació es mogui cap endavant. Normalment es tracta d'aire, ja sigui aire fred impulsat per hèlixs elèctriques o aire calent expulsat per motors a reacció.





La propulsió iònica, en canvi, envia partícules carregades o ions generats en l'espai entre dos elèctrodes amb un alt voltatge entre ells. Els ions interactuen amb l'aire, creant un vent iònic que s'envia cap a enrere, impulsant l'aeronau cap endavant.





Igual que amb els avions propulsats per hèlixs solars, les embarcacions propulsades per ions són propulsades per electricitat i per tant no necessiten portar combustible, excepte les bateries plenes de partícules carregades.









La nova investigació mostra que, amb algunes modificacions en la configuració de la bateria i en la forma en què es converteix l'energia elèctrica, és possible reduir el pes de la bateria prou per fer que aquesta tecnologia voli.





VOL SENSE SOROLL





Una embarcació amb propulsió d'ions també necessita una gran àrea frontal per generar el vent iònic de la manera correcta. Però això usualment faria que l'aeronau fos més pesada, així que els investigadors van haver de repensar aquestes limitacions conflictives. Van dissenyar una envergadura prou petita com per reduir els riscos i fer que les proves fossin més barates i fàcils, alhora que prou gran com per utilitzar components de control remot estàndard.





Recreació artística de l'aeroplà / STEVEN BARRETT (MIT)





Els investigadors van realitzar 10 vols utilitzant un avió amb una envergadura de cinc metres, amb un pes inferior a 2,5 quilograms. Van ser capaços de volar fins a nou segons en una distància de 45 metres a una velocitat de cinc metres per segon. L'embarcació va necessitar uns 20 segons per augmentar la seva potència i va ser llançada utilitzant un sistema de bungee mecànic.





Tot i que el temps i la distància d'aquest vol no sembli molt, els investigadors assenyalen que en realitat són similars als del primer vol dels inventors d'avions, els germans Wright, el 1903. Els nous avenços en materials i electrònica de potència, així com l'optimització del fusellatge, podrien permetre que l'aeronau volés més ràpid i durant més temps. També pot ser possible utilitzar panells solars per generar l'electricitat necessària per alimentar la unitat d'ions.





Una de les grans avantatges d'una embarcació propulsada per ions és el seu nivell de soroll gairebé nul.





Així que és probable que la tecnologia trobi la seva primera aplicació en avions no tripulats silenciosos. La seva falta de parts mòbils hauria de fer que sigui relativament fàcil reduir l'escala del sistema per a embarcacions més petites i fer-lo més fàcil d'escalar. Però les embarcacions més grans també necessitaran un major augment de potència. Per construir un avió de passatgers propulsat per ions es necessita augmentar la quantitat de potència en relació amb la mida de l'embarcació 300 vegades.









Informació extreta d' un article de 'The Conversation' sota llicència Creative Commons.