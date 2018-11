Navarro descriu la Zona Franca com la "fàbrica d'oportunitats"

El delegat especial de l'Estat al Consoci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, considera que l'àrea és tota una "fàbrica d'oportunitats", entre les quals ha destacat la la construcció de pisos per a 'millenials', la Incubadora d'Impressió 3D i el centre d'operacions DFactory 4.0.





Navarro ha iniciat contactes amb la Mobile World Capital Barcelona i altres entitats privades per a estudiar la possibilitat d'impulsar experiències 5G al Polígon de la Zona Franca.





Així ho ha dit en declaracions als mitjans després de participar en un esmorzar informatiu: "Fins ara s'han impulsat moltes coses en l'àmbit urbà, però no en l'industrial, i nosaltres tenim un gran polígon al costat de Barcelona".





Els contactes per impulsar aquest projecte es van iniciar al juliol, i Navarro ha apuntat que una possibilitat podrien ser experiències de cotxe autònom: "El nostre objectiu és donar valor afegit a les empreses que tenim instal·lades al polígon".





Preguntat per si preveu presentar alguna d'aquestes experiències en la propera edició del MWC, que se celebrarà al febrer a Fira de Barcelona, ha indicat que li agradaria, si bé no creu que doni temps: "No puc donar un calendari, però ens agradaria que fos el més ràpid possible perquè la tecnologia també avança molt ràpid".





En el marc de la seva conferència, Navarro ha insistit que el CZFB vol ser una "fàbrica d'oportunitats", i ha citat els projectes en què està treballant aquest ens centenari, com la Incubadora d'Impressió 3D i el centre d'operacions DFactory 4.0 .





La incubadora s'instal·larà a la tercera planta de l'CZFB, ocupant un espai de 600 metres quadrats, i s'inaugurarà al gener, conformant un projecte que beneficiarà unes 100 empreses en els propers cinc anys: "La impressió 3D és la gran revolució en els processos de fabricació ".





El aeroport de connexió tecnològic DFactory 4.0 comptarà, en una primera fase, amb 17.000 metres quadrats de noves naus d'última generació, una iniciativa que requerirà una inversió inicial de 17 milions d'euros per impulsar noves produccions tecnològiques i basades en el 'blockchain', l'Internet de les Coses (IOT) i la robòtica.





"Vol ser un ecosistema de dinamització econòmica", ha dit Navarro, i ha indicat que en successives fases el projecte arribarà a una extensió de 100.000 metres quadrats al cor del Polígon de la Zona Franca.





Navarro també ha explicat que el CZFB està explorant amb els equips tècnics d'Adif nous usos per a la platja de vies, d'entre uns 300.000 i 400.000 metres quadrats, que hi ha entre el Consorci i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





PISOS





S'ha referit al projecte de construir un miler de pisos per 'millennials' al barri de la Marina, on ara s'ubica el Banc dels Aliments i que es planteja com un espai de 'coliving' i 'coworking'.





Per tirar-ho endavant, cal modificar el Pla General Metropolità, ja que s'han de reubicar algunes àrees d'equipaments a l'hora de construir els habitatges: "Estem iniciant el debat, ha de superar aquesta modificació i tot té el seu tràmit".