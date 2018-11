Un mort i un ferit greu en un xoc frontal a la N-340 a Tarragona

Accident mortal a la N-340/SCT





Una persona ha mort aquest dijous en un xoc frontal entre dos vehicles que s'ha produït a les 9.20 hores a la N-340, al terme municipal de Tarragona -kilòmetre 1.171,5-, i una altra ha resultat ferida greu i dos més estan lleus.





La N-340 s'ha tallat en sentit nord i hi ha dos quilòmetres de retencions, tot i que hi ha un desviament per la calçada contrària, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).





Amb aquesta última víctima mortal, ja són 173 les persones mortes en accidents de trànsit a Catalunya el 2018, i la N-340 registra 14 víctimes mortals aquest any.





ATROPELLAMENT A AIGUAVIVA





Un home de 60 ha mort atropellat mentre treballava en un col·legi públic d'Aiguaviva (Girona), han informat aquest dijous els Mossos d'Esquadra.





La policia catalana va rebre l'avís a les 18.19 hores d'aquest dimecres, després que una furgoneta que estava aparcada a l'inici d'una rampa a l'interior del col·legi es desfrenés i atropellés al treballador.





Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo sense èxit i els Mossos investiguen les causes de l'accident.