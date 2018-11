El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha descartat que articles, declaracions i tuits del president de la Generalitat, Quim Torra, hagin incorregut en un delicte continuat d'odi o conspiració a la rebel·lió, i l'emmarca en els drets de llibertat de pensament i opinió, segons un acte.





En un recurs de súplica de Vox, que ara el TSJC rebutja, el partit reclamava investigar a Torra per un presumpte delicte continuat d'odi, en afirmar que "ha estat una constant en el temps les manifestacions d'odi i menyspreu cap al poble espanyol per part de l'actual president de la Generalitat".





Vox recorria així la decisió de l'alt tribunal català de no admetre a tràmit la seva querella per delicte d'odi en articles de Torra, malgrat que el tribunal sí que va veure indicis d'aquest delicte a l'article 'La llengua i les bèsties', però que ja estava prescrit.





El querellant demanava en el seu recurs que el TSJC analitzés 440 articles escrits per Torra per si hi havia delicte continuat d'odi, al que el TSJC ha respost que no cap iniciar una instrucció penal "a manera de causa general bussejadora del suposat delicte que es denuncia "en tots aquests escrits del president.





Considera que frases com 'La independència suposa trencar amb el sistema de castes de dominació espanyola', 'Ara mateix les aparicions de ministres espanyols són el més semblant a un espectre fantasmal equivocat de lloc i de segle' i 'No ens defensarem, anem a atacar aquest Estat injust 'no demostren una continuïtat delictiva.





Argumenta que cap dels destinataris d'aquests últims comentaris és un col·lectiu vulnerable protegit en l'article 510 del Codi Penal que regula el delicte d'odi, i considera els comentaris "dins del contorn dels drets a la llibertat de pensament i d'opinió, sense incidir en la incitació a l'odi, hostilitat, discriminació o violència a què es refereix la norma penal".





En aquest sentit, el tribunal recorda que, d'acord amb doctrina del Tribunal Constitucional (TC) i el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), la llibertat d'expressió comprèn "fins i tot la crítica aspre, susceptible de molestar, disgustar o inquietar a qui es dirigeix, com més quan procedeix d'un representant polític".





"Inflamada RETÒRICA"





Sobre la petició d'investigar a Torra per un delicte de conspiració per a la rebel·lió, el TSJC considera que de "la inflamada retòrica" del president de la Generalitat que es descriu en el recurs de súplica no es desprenen indicis d'aquest delicte.





Recorda que aquest exigeix "no només l'aspiració de proclamar la independència definitiva de Catalunya de la resta d'Espanya, sinó el concert de voluntats entre dues o més persones definitivament orientat a l'execució d'un delicte".





I a més ha d'estar plasmat "en un pla concret, determinat i viable per a la consecució d'algun dels fins previstos en la norma", a més de puntualitzar que el delicte de rebel·lió exigeix l'alçament públic i violent, cosa que no es descriu en el recurs de Vox.





"No caben en el nostre dret causes penals 'a prevenció' sinó que l'obertura d'una causa d'aquesta naturalesa exigeix que es posin de manifest, sinó proves, si indicis dels delictes de què s'acusa", argumenta el TSJC.