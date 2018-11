El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat que no investigarà al president del Parlament, Roger Torrent; al vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa; al secretari primer, Eusebi Campdepadrós, i a la secretària quarta, Alba Vergés, per tramitar la llei que permetia investir distància a Carles Puigdemont, que posteriorment va ser suspesa pel Tribunal Constitucional (TC).





En un acte, l'alt tribunal català desestima un recurs de súplica de Vox presentat contra la decisió de no admetre a tràmit la seva querella per presumptes delictes de prevaricació i desobediència contra els parlamentaris, en permetre l'admissió a tràmit de la Llei 13/2018, publicada al BOE de 9 de maig de 2018 i posteriorment suspesa pel TC.





El TSJC considera que quan aquesta llei va ser suspesa, "es va procedir a la seva acatament", ja que davant la impossibilitat de presentar a un candidat no presencial es va optar pel candidat Quim Torra, i la celebració dels corresponents debats d'investidura el 12 i 14 de maig, per la qual cosa no veu il·lícit algun.