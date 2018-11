Dolors Delgado, l'única ministra de Justícia reprovada dues vegades

L'abstenció dels diputats d'Esquerra Republicana (ERC) i d'EH Bildu ha permès aquest dijous que el Ple del Congrés reprovi per segona vegada a la ministra de Justícia per la seva gestió al capdavant d'aquest Departament, i en concret per haver instat a l'Advocacia de l'Estat a descartar el delicte de rebel·lió als líders separatistes empresonats.





El Ple ha aprovat la moció presentada pel PP amb una votació molt ajustada en què ha estat l'abstenció dels independentistes d'ERC i EH Bildu els han inclinat la balança. El text dels populars ha estat recolzat per Ciutadans, UPN i Fòrum Astúries, que han sumat 167 vots, mentre que el PSOE, Units Podem, PNB, PDeCAT i Compromís han sumat 162 diputats en contra, de manera que la posició de els 11 parlamentaris d'ERC i Bildu era clau.





En la seva moció, els populars inclouen com a primer punt "reprovar l'actuació de Delgado" pel que consideren la seva "trist trajectòria" al capdavant del Ministeri de Justícia.





A més, a la iniciativa s'expressa "el reconeixement i respecte del Congrés cap al treball de tots els funcionaris" de Justícia i s'insta el Govern a que "aprofundeixi en el funcionament transparent de l'Administració i especialment en la motivació de les seves decisions".