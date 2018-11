Dos denunciats per assaltar una seu del PSC de Lleida

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment dos homes com a presumptes autors d'un delicte de violació de domicili jurídic per accedir a la seu del PSC de Lleida, sense consentiment del partit, el 22 d'octubre, quan un grup de joves va penjar una pancarta demanant la llibertat per al raper lleidatà Pablo Hasél, que està condemnat a presó per enaltiment de terrorisme.





Es tracta de dos joves, de 27 i 18 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Lleida, han informat aquest dijous els Mossos d'Esquadra en un comunicat.





El PSC va presentar una denúncia a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra i la policia va obrir una investigació policial que va concloure amb la identificació dels dos homes, que van emprar la força per dur a terme l'acció i que han estat denunciat penalment per un delicte de violació de domicili jurídic.





El partit va explicar llavors que una quinzena de joves van aprofitar l'entrada d'altres persones a l'edifici per entrar per la força, "intimidant" a les treballadores que hi havia.





Va assegurar que mentre alguns dels "ocupants" eren a la recepció, altres van increpar a les treballadores que es negaven a que circulessin per les dependències, i que una de les empleades va patir la intimidació i amenaces directes per part d'alguns, segons el partit.





L'Audiència Nacional va rebaixar al setembre la condemna a Hasél dels dos anys i un dia de presó a nou mesos i un dia, a l'entendre que va cometre enaltiment de terrorisme i injúries i calúmnies contra la Corona i les institucions de l'Estat però que s'ha d'aplicar el mínim legal perquè els seus missatges no són un "risc real" per a les persones.