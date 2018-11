Aquest divendres 23 de novembre, veu la llum 'Camilo Sinfónico' (Sony Music Spain, 2018), anunciat com l'últim projecte de Camilo Sesto (Alcoi, 1946), la marxa musical va arrencar a meitat de la dècada dels seixanta del segle passat i que viure els seus anys d'èxit estratosfèric durant els setanta i els vuitanta. Amb 1975 marcat a foc per la llegendària adaptació al castellà del musical Jesucrist Superstar d'Andrew Lloyd Weber.





Tot això queda retratat per a la posteritat en un documental que aquest dimarts han pogut veure en part i en primícia els presents al Florida Retiro. Fans de l'alcoià que aplaudien a la pantalla encara que el seu ídol era en realitat entre ells, en un lateral veient també aquesta bestreta flanquejat per Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Ruth Lorenzo i Pastora Soler.





Quatre dones que canten 'a duo' amb l'artista en Camilo Simfònic, un treball que revisita i engrandeix unes cançons ja de per si grandiloqüents de naixement. L'Orquestra Simfònica de RTVE posa la cirereta a un projecte que compta amb les pistes originals de veu de Camilo Sesto en els seus moments de major portent vocal.





Tota una retrospectiva, en definitiva, que pretén en última instància fer justícia i situar on mereix a una icona generacional que al llarg de gairebé cinquanta anys ha venut més de 180 milions de discos, compost 600 cançons i omplert el Madison Square Garden de Nova York, on era anunciat com el Sinatra espanyol.





"Que la música segueixi sent el nostre únic món. El seu i el meu", va encertar a dir l'artista en les que bé poden haver estat les seves últimes paraules públiques. Perquè des dels seus concerts de Madrid el 2010 no s'ha tornat a deixar veure en públic i la d'aquest dimarts ha estat una ocasió molt especial.





Tan especial com que seria tota una sorpresa que tingués continuïtat. Perquè ara Camilo llança el seu últim projecte i es torna al seu món deixant una invitació final per a qui vulgui acceptar-la: viure junts en les seves cançons sense data de caducitat.