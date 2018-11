L'OCDE proposa que treballem més i que les pensions siguin privades

Els joves espanyols afronten actualment un major risc de pobresa que els seus majors i com a conseqüència de perllongats períodes d'elevada desocupació i la disparitat d'ingressos entre generacions és probable que en el futur creixi el risc de pobresa per als futurs jubilats, segons ha advertit l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic o (OCDE), que recomana reduir o eliminar el mínim d'anys cotitzats, actualment 15, per accedir a una pensió contributiva a Espanya.





En la seva anàlisi anual de l'economia espanyola, l'organització dirigida pel mexicà Ángel Gurría insisteix en la necessitat d'emprendre canvis en el sistema de pensions del país amb vista a salvaguardar la seva viabilitat financera en el futur davant les projeccions demogràfiques per a Espanya.





