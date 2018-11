El Ministeri per a la Transició Ecològica executarà la neteja de la contaminació de l'embassament de Flix, situat a Tarragona, al març de 2019 i que els treballs per a tal fi "ja van a velocitat de creuer".





Així ho ha confirmat el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, a la Comissió de Transició Ecològica del Senat, en resposta a una bateria de preguntes presentades pel senador Miguel José Aubà, d'ERC, relacionades amb la descontaminació d'aquest embassament i els protocols mediambientals d'aire previs per a la represa de la neteja.





Morán, que ha començat la seva intervenció dient a Aubà que aquestes qüestions ja s'havien contestat per escrit el 23 de maig passat --quan encara governava el PP--, ha confirmat que la "data de referència" per iniciar el procés de descontaminació química d'aquesta reserva hidràulica és març de 2019, mentre que serà la fi del mateix any la data prevista perquè culmini el procés de desmantellament de les instal·lacions que han estat en servei per a la neteja de l'embassament.





Segons ha indicat el secretari d'Estat, els treballs "ja van a velocitat de creuer", ja que només queda "pendent" que arribi la draga contractada, que haurà d'ubicar a la zona per fer efectius els treballs d'extracció de més de 79.000 metres cúbics de material.





Sobre els nous protocols mediambientals de l'aire que té previst implementar el Govern abans de procedir a la neteja de l'embassament, ha assenyalat que des de setembre de 2018 ja estaven en marxa els mecanismes de control del vector d'aire i es van intensificar els mostrejos de qualitat d'aire a la localitat on s'ubica la reserva d'aigua.





També ha indicat que ja s'han iniciat les anàlisis periòdiques d'aigua i, fins al moment, no hi ha hagut fuites ni traspassos de contaminació entre l'embassament i la desembocadura del riu al que està connectat.





El senador d'ERC ha denunciat el "malestar" dels ajuntaments de la zona on se situa l'embassament per la paralització de les obres, així com la falta d'informació presentada pel Ministeri. A més, lamenta que la comissió de seguiment d'aquesta qüestió porta "morta" des de fa anys.





En aquest sentit, el secretari d'Estat ha mostrat la seva confiança que aquesta comissió torni a reunir-se "no més enllà de desembre" d'aquest any.