L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) denuncia que la infermera familiar i comunitària està absolutament oblidada en el document “Accions de millora a l’Atenció Primària de l’ICS” que l’Institut Català de la Salut ha fet arribar en les darreres hores als professionals de la institució.





L’AIFiCC entén que el document de l’ICS planteja un pla de xoc per a la millora de l’atenció primària clarament esbiaixat on no es posa en valor el treball en equip ni molt menys l’aportació de la infermera a l’atenció primària de salut.





En el context de l'augment de l'esperança de vida i el progressiu envelliment de la població, l'associació reclama que l’atenció al domicili i la necessitat d’implantar programes de prevenció i promoció de la salut tant en població adulta com infantil i juvenil, així com programes comunitaris, és clau per garantir una cobertura sanitària integral.





Per això critiquen els ratis d'infermeria per habitant que proposa l'ICS, molt per sota dels desitjables i que posen en risc la qualitat de l'atenció sanitària. Recorden que en el Fòrum de les Professions celebrat l'octubre de 2018, va quedar palès que a Catalunya hi ha una manca de 18.000 infermers, dada que no queda reflectida en el document.





Finalment, AIFiCC posa de manifest que si bé la primera reforma de l’atenció primària va passar per la creació de l’especialitat de medicina familiar i comunitària, cal urgentment una segona reforma de la l’atenció primària que doni valor a les competències adquirides per les infermeres.