Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a dos grups criminals per presumptament falsificar títols de transport per valor de dos milions d'euros, han informat aquest dijous en un comunicat.





Han detingut 11 persones, entre ells un vigilant de seguretat que hauria sostret 51 bobines de targetes de transport de Renfe per vendre-les a les dues bandes, que van produir 1.950 títols amb cada bobina.





El portaveu dels Mossos, l'inspector Albert Oliva, ha explicat que les bandes principalment clonaven títols T-10 i T-50/30, que venien aproximadament a meitat de preu, tot i que també havien replicat algun títol combinat.





Venien els bitllets de tren al carrer o en mercats ambulants, ja que buscaven llocs en els quals "en poc espai hi hagués molta gent", i ha recordat que els títols de transport només es venen en establiments autoritzats.





Entre els membres dels grups detinguts, destaca el vigilant de seguretat que presumptament va sostreure les bobines, ja que sense ell no hauria estat possible el frau, però no es pot considerar que liderés les bandes: no tenien una organització establerta ni tots es coneixien entre ells --tot i hi havia una parella--, ha especificat Oliva.





Els grups eren independents i s'organitzaven en tres nivells: primer, el vigilant de seguretat que aconseguia les bobines; segon, els encarregats de produir els títols falsificats a gran escala, i tercer, persones que distribuïen i venien les falsificacions.





INTERVENCIÓ DEL MATERIAL





Els agents han intervingut una impressora professional amb targetes en el seu interior, ordinadors, 4.132 títols de transport amb diverses fases de falsificació, bobines, més de 8.000 euros i dosi de metamfetamina, cocaïna i marihuana.





Les detencions es van fer aquest dimarts a l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Badalona (Barcelona) i van registrar dos domicilis i un local.





La investigació va començar a principis d'any i ha comptat amb la cooperació de Renfe i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).