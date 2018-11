El Banc d'Espanya multa Bankia amb 2,1 milions

El Banc d'Espanya ha sancionat a Bankia amb tres multes per un import total de 2,1 milions d'euros per la comissió d'infraccions de caràcter 'molt greu' i 'greu' al saltar determinades normes relacionades amb la Llei d'Economia Sostenible i la Llei sobre disciplina i intervenció d'entitats de crèdit.





Fonts de l'entitat han explicat que les multes estan relacionades amb "deficiències burocràtiques en contractes" corresponents a l'exercici 2014.





Concretament, el supervisor bancari ha imposat a l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri una multa per la comissió d'una infracció "greu 'per import de 900.000 euros a causa de la realització d'"actes o operacions amb incompliment de normes "i una altra a Banc Mare Nostrum (BMN) pel mateix fet per 300.000 euros.





D'altra banda, l'autoritat monetària ha sancionat amb una altra de multa per import de 900.00 euros a BMN per la comissió d'una infracció de caràcter 'molt greu' relacionada amb la realització d'"actes o operacions prohibides per normes d'ordenació i disciplina amb rang de llei, o amb incompliment dels requisits establerts en la mateixa ".





Bankia, en la seva condició de successora universal de BMN, entitat absorbida l'any passat, haurà d'assumir l'import total de les multes, que són fermes en via administrativa. Encara que han estat fetes públiques aquest dijous pel Banc d'Espanya, van ser resoltes el passat 26 d'octubre.