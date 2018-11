El Govern central perd força

Que els esforços realitzats pel president Sánchez i el diputat Iglesias per tirar endavant els PGE de 2019 estiguin ara encallats i puguin acabar en un sonat fracàs, constitueix una excel·lent notícia per als ciutadans als qui ens preocupa, fins i tot més que les escasses i polèmiques iniciatives adoptades per Sánchez durant aquests mesos, l'extrema debilitat del Govern central. De res li ha servit a l'emissari Iglesias entrevistar-se amb (Lazi) Torra a Barcelona al juny, ni acudir (sense torxa) a la presó de Lledoner a l'octubre per negociar no se sap molt bé què amb el colpista Junqueras -sí Sr. Sánchez, rebels colpistes com vostè els qualificava abans de guanyar la moció de censura amb el seu suport-, ni 'interlocutar-se' telefònicament amb el fugat i loquaç Puigdemont a Waterloo fa uns dies. Tots els seus esforços han estat en va.

Ni l'oferiment de més recursos i noves transferències de competències al govern de la Generalitat, ni la rebaixa de rebel·lió a sedició de la pena sol·licitada per l'Advocacia de l'Estat als colpistes encausats pel Tribunal Suprem, ni la petició d'Igleisas al Govern central de "moure" per indultar als colpistes empresonats o fugats han aconseguit variar el signe del grapat de deslleials vots secessionistes. Mentrestant, els colpistes i els seus epígons (Torra, Artadi, Torrent, Aragonès, etc.) segueixen a la seva: adoptant resolucions inconstitucionals com la reprovació del Cap de l'Estat aprovada recentment al Parlament de Catalunya; creant òrgans manifestament inconstitucionals com l'anomenat 'consell per la república' amb funcions de "govern català paral·lel", presidit per més escarni del nostre Estat de dret pel fugat Puigdemont; i, en fi, exigint a Sánchez que la Fiscalia retiri tots els càrrecs contra els colpistes a canvi del seu suport als pressupostos, ja que, segons l'acreditat penalista Torra, "l'única sentència justa serà l'absolució". Exigència, per cert, una mica incomprensible quan a la mà està posar en llibertat els presos 'polítics' i fer efectiva d'una vegada per totes la dues vegades ja proclamada república. A veure si és que l'ha agafat gust al càrrec i no està disposat a seguir els passos del seu mentor cap a Waterloo?





Sánchez va guanyar la moció de censura l'1 de juny, amb suport de 'podemitas', nacionalistes bascos, secessionistes catalans (ERC i PDeCAT) i els hereus de l'extinta ETA (EH-Bildu), i va formar un Govern monocolor ni millor ni pitjor en conjunt que altres anteriors.





L'assumpte que ens preocupa a molts ciutadans no són els atributs personals i els mèrits professionals dels membres del Consell de Ministres, sinó la seva capacitat per plasmar en els pressupostos de l'Estat un programa de govern raonable, no mediatitzat per les impossibles demandes dels seus avaladors. Qualsevol persona a qui no li encegui una ambició personal desmesurada reconeixeria immediatament que amb 84 diputats i el suport molt mesurat dels 71 diputats de Podem, el PSOE no està en condicions de governar als espanyols.

Cap demòcrata pot qüestionar la legitimitat de cap diputat (ni tan sols dels secessionistes), ni llançar ombres de dubte sobre l'elecció de Sánchez que va complir escrupolosament tots els requisits formals exigits per la Constitució. Ara bé, això no ens impedeix reconèixer que una conseqüència incontestable del com es va produir aquesta elecció és que el Govern central va quedar a mercè de partits que, com ERC i PDeCAT, s'han convertit en hàbit en els darrers anys saltar-se la llei i vulnerar la divisió de poders i competències del nostre ordenament constitucional. I bona prova d'aquesta debilitat intrínseca del Govern, Sra. Calvo, és que l'Advocacia de l'Estat, un òrgan dependent del Ministeri de Justícia, hagi retirat l'acusació de rebel·lió als colpistes -qualificació sobre la qual, com li recordava a vostè un periodista fa uns dies, Sánchez-Secretari General no albergava cap dubte fins a pocs dies abans d'instal·lar-se a la Moncloa-, i l'hagi rebaixat a sedició i malversació de cabals. A aquesta conducta, alguns en diuen peatge; altres baixar-se els pantalons o, perdó, les faldilles en aquest cas.

Amb independència dels mèrits (o demèrits) dels PGE-2019 acordats amb Podem, la negativa definitiva dels partits colpistes a votar-los, escenificada en una compareixença de Torra al Parlament, posa de manifest l'extrema precarietat del Govern de Sánchez.





El president està ara obligat a confrontar la realitat parlamentària, i triar entre prorrogar els pressupostos de Rajoy fent retocs 'puntuals' per mantenir-se al poder uns mesos més, o convocar eleccions per donar la paraula als ciutadans. Iglesias ja ha manifestat la seva preferència per anar a eleccions. I és que sense un pressupost marcat amb la seva empremta, resultaria suïcida per a la formació estatge continuar donant suport al Govern. Triar com a socis preferents a populistes que abominen del 'règim del 78' ja secessionistes confessos l'únic objectiu és aconseguir la independència de Catalunya (i El País Basc i Navarra) constitueix una aposta perillosa, però no comptar ni tan sols amb el seu suport només pot aguditzar la inestabilitat política i la inseguretat jurídica en què estem instal·lats des de fa cinc mesos, un entorn gens favorable per a perllongar la bonança econòmica dels últims cinc anys. Després resistir amb ungles i dents, el ministre Ábalos ha deixat entreveure que podria haver eleccions generals a la vista, coincidint amb les municipals. Una bona notícia que el mateix Sánchez ha confirmat.