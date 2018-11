La Delegació del Govern elegeix la independentista Mònica Terribas per moderar un debat sobre la constitució

L'expresident del Govern Felipe González i l'exdirigent de CDC i ponent de la Constitució Miquel Roca debatran el dilluns 3 de desembre en un acte a Barcelona sobre la "vigència i futur" de la Carta Magna.





Es tracta d'un acte que ha organitzat la Delegació del Govern central a Catalunya, que lidera Teresa Cunillera, per commemorar el 40 aniversari de l'aprovació de la Llei Fonamental a Espanya.





El debat tindrà lloc al Centre Nacional de Condicions de Treball a Barcelona i el moderarà la periodista de Catalunya Ràdio Mònica Terribas.





Crida l'atenció que s'hagi triat Terribas com a moderadora ja que la periodista catalana va protagonitzar polèmics programes, com quan va trucar als oients de la seva emissora a explicar on veien als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil els dies abans del referèndum il·legal .