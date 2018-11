La Fiscalia rebaixa a tres anys la petició de presó per a Serra i Todó pels sous de Caixa Catalunya

La Fiscalia ha rebaixat de quatre a tres anys la petició de presó per a l'expresident de Caixa Catalunya Narcís Serra i per al qui era el seu director general Adolf Todó per dos delictes d'administració deslleial per la pujada de sous quan dirigien l'entitat bancària en 2010.





A més de la petició de tres anys de presó per als dos principals acusats de la pujada "desproporcionada" de sous, el fiscal Fernando Maldonado ha demanat en el seu escrit de conclusions definitives imposar a tots dos una multa de 67.500 euros, un escrit confirmat aquest divendres a la vista a la Secció 8 de l'Audiència de Barcelona.





Acusa Serra i Todó de ser els autors dolosos, materials i directes de dos delictes d'administració deslleial en concurs de normes amb un delicte d'apropiació indeguda d'especial gravetat, i la resta d'acusats del consell d'administració que van aprovar un o dos acords els considera autors per cooperació necessària.





En les seves conclusions definitives, el fiscal xifra el perjudici econòmic de l'acord del consell d'administració d'elevar el sou als Todó de gener de 2010 a 415.000 euros i el d'octubre d'aquest any en 24.000.





Narcís Serra, Adolf Todó i altres 15 exconsellers de l'entitat s'enfrontaven a l'inici del judici a una petició de quatre anys de presó per part de la Fiscalia per dos presumptes delictes d'administració deslleial per una "irresponsable política de retribucions".