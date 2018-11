Protesta contra la precarietat de la sanitat catalana

Treballadors de tots els sectors de la sanitat, la dependència i la investigació a Catalunya i plataformes d'usuaris s'han concentrat el matí d'aquest divendres a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant la Generalitat, convocats per CCOO i Marea Blanca per protestar pel deteriorament del sistema públic des de l'inici de les retallades i reclamar més recursos.





Entre 200 i 300 persones han participat en la mobilització per reclamar millores en els diferents sectors de salut, amb lemes com 'Externalització = Precarietat', sota la pluja.





El sindicat va cridar a la mobilització per alertar que els professionals "no poden suplir per més temps amb el sobreesforç i implicació personal els dèficits de la manca reiterada d'inversions, tant en infraestructures com en personal", ja que s'han perdut més de 10.000 treballadors del sector des del 2012, la qual cosa repercuteix en atenció a usuaris i condicions laborals.





La secretària d'Organització de la Federació de Sanitat de CCOO Catalunya, Empar Loren, ha lamentat que tots els sectors de sanitat en els quals està present el sindicat estan dins de negociacions i "en conflicte", amb l'excepció de la concertada.





Ha lamentat que les retallades van empitjorar gradualment les ràtios i no s'han recuperat, el que provoca una sobrecàrrega assistencial contínua: "Els treballadors no aguanten més. El servei que es dóna no és el mateix i això afecta a l'usuari".





"CONDICIONS INDIGNES"





A la dependència, ha alertat de "condicions indignes per als residents", de manera que demanen un conveni català per millorar les condicions de l'estatal, mentre que en l'àmbit de la investigació ha lamentat que les empreses no conformen una patronal per evitar seure a negociar, el que des del sindicat han portat al Parlament.





Sobre l'Institut Català de la Salut (ICS), ha recordat que hi ha també una taula sectorial de negociació, que també necessita millores, i encara que en l'àmbit de la sanitat concertada han arribat a un acord costat d'UGT i Satse amb les patronals ( encara que no amb Metges de Catalunya), ha alertat que estan a l'espera de veure "com s'aplica".





Ha reclamat que en els Pressupostos de la Generalitat per 2019 hi hagi un augment en la despesa sanitària i que es retornin les pagues extres.