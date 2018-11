Motos i bicis compartides pagaran llicències de 71 euros a l'any a Barcelona

El ple de Barcelona ha aprovat provisionalment aquest divendres la taxa per als serveis de vehicles compartits -com el 'moto sharing' 'i el 'bike sharing'- que preveu atorgar llicències a la ciutat a un preu de 71,51 euros per vehicle i any, i que ha obtingut els vots a favor de BComú, ERC, PSC i el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé, l'abstenció del PP i del regidor Gerard Ardanuy, i el vot en contra de PDeCAT, Cs i la CUP.





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat la taxa, mentre que la regidora del grup Demòcrata Sònia Recasens ha criticat que el Govern municipal hagi anat promovent canvis fiscals però sense abordar l'assumpte conjuntament per avançar cap a una fiscalitat més justa i equitativa, i Carina Mejías (Cs) ha criticat que l'executiu promogui una taxa per als vehicles compartits abans de regular el sector.





El regidor d'ERC Jordi Coronas ha dit que sempre han defensat que les empreses que generin beneficis amb l'ús de l'espai públic tornin part dels seus guanys a la ciutat, tot i que ha demanat al govern municipal abordar el model de mobilitat de la ciutat, mentre que Montserrat Benedí (PSC) també ha reclamat "posar ordre" en el sector a través del diàleg.





El popular Javier Mullera s ha dit que l'equip de Colau ha desaprofitat una altra oportunitat per rebaixar taxes, mentre que Eulàlia Reguant (CUP) ha avisat que s'ha de regular -o prohibir- l'activitat dels vehicles compartits, mentre que el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé ha expressat el seu suport a la mesura i Gerard Ardanuy (Demòcrates) ha dit que s'ha d'avançar cap a un millor model de mobilitat per a la ciutat.





El Govern municipal considera que cal aprofitar les oportunitats que generen aquest tipus d'iniciatives, tot i que ha destacat que també es necessita un marc regulador que permeti als operadors explotar els sistemes de forma segura i estable i minimitzar els impactes negatius d'aquests serveis.





L'Ajuntament ha indicat que la regulació proposarà limitar el nombre de vehicles de lloguer compartit estacionats a la via pública, i ha detallat que actualment hi ha 1.500 bicicletes de 'sharing' a la ciutat i 2.325 motos, i el nombre de llicències permetria, en primera instància, un creixement del 70% en el nombre de bicicletes i un 47% el de motos.





Les empreses estan obligades a utilitzar els vehicles, complir els requisits de sostenibilitat municipal, incorporar sistemes de geolocalització, retirar els vehicles inoperatius o avariats en menys de 24 hores, i posar a disposició de l'Ajuntament les dades d'ús del sistema en temps real per conèixer "el grau d'ocupació de la via pública".





ANCORATGES RESERVATS





Així mateix, totes les bicicletes hauran ancorar-se en els espais habilitats a la via pública per a l'estacionament de bicicletes i, per fer compatible l'ús de les bicis compartides amb les d'ús personal, el Govern proposa un Decret d'Alcaldia per reservar estacionaments per als vehicles particulars en aquelles zones de la ciutat amb major pressió turística o necessitats específiques.