Així respon una mare als trolls que usaven a la seva filla discapacitada per promoure l'avortament

És un fet trist que la discriminació sigui part de la vida diària de moltes persones amb discapacitat.





Estar subjecte a troleo -o trolling - on line, bromes i insults, és massa comú. Una persona que sap d'això de primera mà és la defensora dels nens discapacitats Natalie Weaver.





La filla de Natalie, de nou anys, pateix de la síndrome de Rett, un rar trastorn neurològic que causa dificultats amb funcions bàsiques com parlar, caminar, menjar i fins i tot respirar. Sofia també té diabetis tipus 1, immunodeficiència i una síndrome no diagnosticat que causa desfiguració facial.





Tot i ser molt conscient del malvades que poden ser les persones amb discapacitat, Natalie es va sorprendre quan va veure un tuit particularment desagradable, que semblava utilitzar les discapacitats visibles de la seva filla per promoure l'avortament.





El tuit deia:





"Està bé pensar que cada nen és important, però, molts d'ells no ho són, per tant, la prova d'amniocentesis, que hauria de ser una prova obligatòria, i si resulta negativa i la dona no vol avortar, llavors totes les factures acumulades després són per a ella i per al pare ".





Després de veure circular el tuit, va decidir que ja n'hi havia prou i va demanar als seus partidaris que ho denunciessin.





Sorprenentment, Twitter no veia el tuit com una violació de les seves regles. Tot i que finalment va suspendre el perfil que va publicar la foto i es va disculpar.





Encara més preocupant, a Natalie li va cridar l'atenció el fet que Twitter no inclou l'odi contra les persones amb discapacitat -o discafobia- en el formulari que els usuaris emplenen en denunciar un tuit.





Per contrarestar la negativitat deshumanitzadora dels trolls, Natalie va compartir un fil inspirador, animant a la gent a conèixer a la persona darrere de la fotografia. És més que probable que et faci plorar.