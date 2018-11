Estudien ubicar un ambulatori a la capella del Macba al Raval de Barcelona

La regidora del districte barceloní de Ciutat Vella, Gala Pin, s'ha compromès aquest divendres a portar amb la "màxima celeritat possible" al ple la rescissió del conveni de cessió de la capella del carrer Montalegre al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba ) per permetre situar en aquest espai l'ampliació del CAP Raval Nord.





En declaracions a la premsa després que el director del CatSalut, Adrià Comella, ha evidenciat la posició ferma de la Conselleria de Salut per situar un CAP a la Capella de la Misericòrdia, Pin ha assegurat que el Govern municipal ja va assegurar que "acataria" el que digués el CatSalut.





Comella ha argumentat que porten 12 anys d'investigació de nou emplaçament per al CAP Doctor Lluís Sayé, conegut com Raval Nord, i en aquest període han estudiat vuit opcions, i quan el consistori va plantejar la de la capella es van adonar que és " l'única oportunitat per al CAP ".





Pin ha assegurat que l'Ajuntament no qüestionarà el criteri del CatSalut: "Ens posem a treballar perquè els grups municipals tinguin els informes dels diferents emplaçaments que s'han estudiat", i ha recordat que s'han avaluat fins a vuit emplaçaments possibles.





Així mateix, ha celebrat que s'hagi ofert l'antic edifici del CAP per ampliar el Macba, i ha dit que com a Ajuntament treballarà perquè aquest ampliació i "canvi de cromos" es produeixi amb la màxima celeritat, i ha insistit que el Raval és un dels barris en què hi ha desigualtats notables en matèria de salut.