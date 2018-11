La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, ha assegurat aquest divendres que la institució s'ha personat en la causa per suposada corrupció i enriquiment, coneguda com a 'cas Boreas', per la qual va ser detingut i posat en llibertat el 2 de octubre el expresident Joan Reñé que ocupava llavors la presidència de la Diputació.





El cas ha derivat en tres diligències prèvies i la Diputació s'ha personat en totes, segons ha explicat Perelló en declaracions als mitjans després del ple d'aquest divendres, en què ha dit que la institució ho ha fet "per tenir accés al desenvolupament de la investigació "i ha aclarit que no es persona com a acusació.





La institució ha retirat la defensa jurídica a dues investigats als que defensava, la cap d'organització i gestió de Presidència de la Diputació, Marlen Minguell i el cap de vies i serveis de la Diputació de Lleida, Enrique Regaño.





Al ple d'aquest divendres no ha assistit Joan Reñé, que s'ha excusat i que manté també la presidència del PDeCAT a la província.





Entre d'altres punts, el ple ha acordat per unanimitat una moció d'ERC en què els republicans plantegen l'elaboració d'"uns pressupostos per a 2019 justos i equitatius", que estableixen que el sistema ordinari del repartiment de les ajudes ha de ser un règim de concurrència competitiva i estableix el sistema d'ajudes directes com a excepcional.





En el ple ha pres possessió com a diputat de la CUP el regidor d'Alpicat i excoordinador d'Unió de Pagesos a Lleida, Josep Cabré, que ha rellevat Joel Jové, que va deixar la Diputació per causes personals.