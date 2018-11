El president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que el Govern continuarà impulsant les inversions espanyoles a Cuba i no regatejarà "cap esforç" perquè la presència espanyola "brilli" a l'illa i contribueixi a l'obertura comercial, així com per aconseguir posar les relacions econòmiques entre els dos països "a l'altura dels vincles històrics i afectius".





Així ho ha assenyalat Sánchez durant la inauguració del Fòrum Empresarial Espanya-Cuba en el marc del seu viatge a l'illa, en què ha afirmat que el Govern continuarà impulsant les inversions a l'illa i contribuint al desenvolupament, la transformació i la prosperitat de la societat cubana.





"No volem limitar-nos a ser testimonis de l'enlairament que es produirà de l'economia cubana, volem acompanyar-lo i sustentar-lo, serà bo per a tots dos països", ha emfatitzat Sánchez, qui ha asseverat que Espanya "no va a regatejar cap dels seus esforços per que la seva presència brilli a l'altura de la potència de l'economia i de l'amistat i el respecte que Espanya té pel Govern cubà ".





En aquesta línia, ha mostrat la seva predisposició a "afavorir" el creixement del model cubà i ha advocat per posar les relacions econòmica entre els dos països "a l'altura dels vincles històrics i afectius". A més, ha volgut traslladar un missatge de "seguretat" perquè "els obstacles que hi hagi en el camí no impediran ni alentir l'augment dels llaços comercials i la inversió" entre Espanya i Cuba.





Sánchez s'ha mostrat "molt agraït" per la "confiança" mostrada pel Govern cubà a les empreses espanyoles, i ha augurat que a la "decisiva" etapa que comença "seguirà sent així", amb una relació "intensa" a nivell quantitatiu i qualitatiu. Ha destacat la presència d'empreses líders en "sectors de futur per a Cuba", com els sectors de renovables o infraestructures.





"Seria imperdonable no aprofitar les oportunitats de la trobada per avançar en la modernització i l'obertura de Cuba i reforçar vincles econòmics i comercials", ha afegit.





SOLUCIONS ALS IMPAGAMENTS I LÍNIES DE SUPORT





També s'ha mostrat "convençut" que es trobaran solucions "satisfactòries" als impagaments que pateixen les empreses espanyoles a l'illa produïts per la "escassetat de divises", i que generen situacions financeres "difícils i molt complexes".





El líder de l'Executiu espanyol ha explicat que s'impulsarà la línia Cofides amb una dotació de 40 milions per donar suport "més i millor" projectes d'implantació i inversió productiva espanyola a l'illa, i es mobilitzaran també recursos per a projectes agrícoles, educatius i de transport ferroviari.





Al costat d'això, ha recordat el fons de contravalor de 415 milions creat com a conseqüència de la condonació del deute de l'any 2016, que s'impulsarà, al costat de la reobertura de Cesce de la línia per cobrir els impagaments. "Espanya ha es el millor aliat d'Amèrica Llatina a Europa per justícia i pels llaços que ens uneixen ", ha postil·lat.