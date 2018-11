El col·leccionista d'art Mariano Bellver, famós a Sevilla després d'haver donat al patrimoni municipal la seva prolixa col·lecció d'art, ha mort com a conseqüència de les complicacions de salut que patia des de fa temps, ja que el passat 10 d'octubre, Bellver inaugurava el museu instal·lat a la Casa Fabiola amb més de 400 dels llenços, escultures i peces d'orfebreria donats a la ciutat per aquest mecenes, que el 5 de desembre hauria complert 92 anys.

Així ho han confirmat fonts de la família del col·leccionista, que el passat 10 d'octubre protagonitzava l'estrena de la Casa Fabiola, enclavada al carrer del centre històric de Sevilla de la qual pren el seu nom, com a espai museístic entorn de la col·lecció de art donada per Bellver a la ciutat sevillana.





Aquell dia, Mariano Bellver rememorava davant els mitjans de comunicació els "15 anys de part" viscuts per aconseguir que la seva gran col·lecció d'art fos exposada de manera unitària en un centre públic, ja que la creació de l'esmentat centre museístic va estar precedida d'àrdues negociacions, girs i contratemps.





No obstant això, Bellver es mostrava "satisfet" de la inauguració de l'espai, tot i que avisant que li "hagués agradat fer-ho abans". En aquest sentit, rememorava que ell mateix va advertir en el seu moment que la seva col·lecció "no cabia" a la ubicació inicial del Pavelló Reial, exposant que encara que la Casa Fabiola li semblava "bé" com a enclavament, li "falten parets" per albergar la seva col·lecció al complet.





"No hi ha aquí, em falten parets", avisava considerant que la ciutat no ha "compensat encara" el gest protagonitzat amb la donació de la seva col·lecció d'art, que consta de 567 obres entre les quals destaquen 299 pintures amb especial presència de la pintura sevillana costumista del segle XIX, 112 escultures i 57 figures d'ivori i os.