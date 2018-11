El president de LaLiga, Javier Tebas, al costat de presidents, directors generals i de màrqueting de gairebé tots els clubs de LaLiga Santander, han participat en un parell de jornades a Nova Delhi per explorar les oportunitats de creixement a l'Índia, un mercat "clau" en la seva política d'expansió internacional.





En aquestes jornades s'han dut a terme reunions, conferències i sessions formatives per als representants dels clubs, la qual cosa els va permetre conèixer el creixement del futbol a l'Índia, l'entorn esportiu i empresarial del país, o l'ecosistema digital, entre d'altres aspectes.





L'ambaixador d'Espanya a l'Índia, José Ramón Barañano, al costat del president de LaLiga, Javier Tebas, van inaugurar les jornades en les quals van intervenir diversos directius de LaLiga, India On Track i altres companyies, com Abhishek Issar, vicepresident sènior de Yes Bank, especialitzada en la indústria de l'esport, entreteniment i mitjans, o Tarun Bhagat, director de Marca de Pepsi, Gatorade i Aquafina a PepsiCo.





El futbol professional a l'Índia es va abordar a través de la visió de Praful Patel, president de la Federació de Futbol de la Índia (AIFF), i de Sundar Raman, CEO de Reliance Sports i de la Indian Super League (ISL), així com mitjançant una sessió de networking entre els clubs de LaLiga Santander i la ISL.





Moncho Ferrer, fill de Vicente Ferrer i actual director de Programes de la Fundació creada pel seu pare, va impartir una sentida i emocionant conferència sobre l'Índia, país que l'ha vist néixer i créixer a Anantapur.





LaLiga porta temps treballant la seva expansió i presència al país, amb diverses iniciatives clau com la retransmissió de LaLiga Santander mitjançant Facebook, la creació de LaLiga Football Schools o el suport al Girona FC per jugar partits de pretemporada al país.





Índia és un mercat clau per LaLiga, no només per les seves creixents dades econòmiques, sinó també per les seves dades demogràfiques, combinades amb un amor creixent pel futbol i una lliga de futbol professional de cinc anys que està ben posicionada per guanyar aficionats.