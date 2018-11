Pablo Iglesias prepara Podem per unes eleccions generals imminents

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha constatat aquest divendres davant la direcció estatal del seu partit que la possibilitat d'aconseguir un acord per als pressupostos generals de l'Estat cada vegada està més lluny, i que la majoria que va aconseguir portar a Pedro Sánchez a la Moncloa s'ha "trencat". Davant d'aquesta situació, ha avisat el president que no pot optar per "governar per decret", sinó per avançar les eleccions generals.





Així ho ha assegurat durant la seva intervenció inicial en la reunió del Consell Ciutadà de Podem celebrada aquest divendres al Cercle de Belles Arts de Madrid per estudiar l'estratègia a seguir davant la possibilitat que s'avancin les eleccions o que el Govern decideixi prorrogar els Pressupostos del PP.





El líder 'morat' ha centrat el seu discurs en demanar als seus dirigents que siguin "realistes" i assumeixin que l'aprovació dels pressupostos que van pactar amb el Govern és pràcticament impossible per la "incapacitat del Govern i la seva falta de voluntat" per buscar els suports necessaris, però també per l'actitud de les forces catalanes independentistes.