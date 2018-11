L'informe d'Hisenda sobre l'1-O complica el delicte de malversació

Un informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat del Ministeri d'Hisenda xifra en 812.624,78 euros la despesa prevista per la Generalitat per a l'organització de l'1-O i que només ha quedat provat que va pagar 196.906,90 euros que correspondrien als desplaçaments d'observadors internacionals.





En un informe pericial encarregat pel jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que investiga la logística de l'1-O, i elaborat a petició de la Subsecretaria d'Hisenda, es conclou que, dels 812.624,78 euros de despeses per realitzar el referèndum, van quedar per pagar 615.717,88.





En concret, els departaments responsables van ser Diplocat i la Conselleria de Presidència de la Generalitat: el primer va pagar 19.602 euros per la traducció a l'anglès del web 'www.cataloniavotes.eu' (van quedar pendents de pagar 13.068) i 177.304,90 euros per el cost d'honoraris i desplaçaments dels observadors internacionals.





En canvi, el Departament de Presidència va preveure destinar 336.143,34 euros a la inserció en mitjans de comunicació d'una campanya institucional per impulsar el civisme i la de les 'vies del tren', i 266.506,54 euros a la campanya de publicitat per al registre de catalans residents a l'exterior, que no es van abonar.





En les seves conclusions, els autors de l'informe avisen que per elaborar-s'han analitzat expedients administratius remesos per la Intervenció de la Generalitat al Ministeri d'Hisenda.





Entre la documentació analitzada hi ha els certificats mensuals remesos per la Generalitat corresponents al període entre gener de 2017 i febrer de 2018 i els certificats setmanals reclamats a partir del 21 de juliol de 2017, a les portes de la celebració del referèndum.





Així mateix, consten els requeriments del Ministeri d'Hisenda emesos a la Intervenció General de la Generalitat sobre pagaments vinculats amb la logística de l'1-O.





El Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona va sol·licitar el 13 de setembre de 2018 al Ministeri que determinés la quantia de fons públics que va ser "emprada" per a la celebració d'aquesta consulta, segons recull l'informe.