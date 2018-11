El Govern espanyol no es dóna per satisfet amb l'última oferta debatuda a Brussel·les en relació amb el Brexit i la negociació futura de la UE amb Gibraltar, de manera que encara no ha donat el seu acord, han informat fonts governamentals.





"No tenim totes les garanties que volem sobre Gibraltar, no podem considerar que hi hagi un acord", han dit les fonts.





Poc abans, el secretari d'Estat per a la UE, Marc Aguiriano, havia dit després d'una reunió a Brussel·les que el Govern estava estudiant una oferta britànica en la qual Londres es compromet a reconèixer que cap acord entre el Regne Unit i la UE s'aplicarà a Gibraltar sense l'acord d'Espanya. Ara, l'Executiu espanyol ha deixat clar que això no és suficient.