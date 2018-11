Els adinerats d'Espanya escullen Portugal i Andorra com a paradisos fiscals per evitar a Hisenda, segons publica Confidencial Digital .





Davant de les mesures fiscals que ha anunciat el Govern de Pedro Sánchez amb Podem sobre les rendes més elevades , les fortunes espanyolas fugen als països limítrofs per evitar aquesta pujada de l'IRPF per als que guanyen més de 130.000 euros a l'any i la de l'impost de patrimoni.





En el cas de Portugal, els estrangers estan exempts de pagar durant els primers 10 anys de residència l'equivalent a l'IRPF espanyol sobre els ingressos que provenen de fora.













A més, en determinades professions hi ha una taxa fixa del 20% per als beneficis aconseguits a Portugal. En suma, aquesta normativa que va néixer el 2009 i va entrar en vigor després de les crisis el 2011 converteix al país lusità en un paradís fiscal de manera temporal. Gairebé una dècada després, Portugal ha millorat notablement la seva situació però aquesta solució d'evasió fiscal es manté vigent.





Això ha provocat que més de 10.000 estrangers de 95 nacionalitats diferents han mudat la seva residència a Portugal en els últims anys, segons informacions publicades en mitjans lusitans consultades pel medi consultat, ja que no hi ha dades oficials actualitzades d'una mesura l'abast exacte es porta amb total opacitat.





Igualment, Portugal també compta amb el paradís fiscal d'Illa de Madeira, on se segueix permetent tributar als residents no habituals al 5% durant quatre anys.

Per això, una de les fortunes conegudes a Espanya que ha emigrat a Portugal ha estat la néta del dictador Francisco Franco, Carmen Martínez Bordiú.





Camí dels diners cap a Andorra

L'altre destí actual dels adinerats espanyoles és Andorra. Afavorida per la incertesa política a Espanya durant els últims mesos, a l'octubre grans fortunes han traslladat els diners dels seus Societats d'Inversió de Capital Variables a terres andorranes.





Segons explica el medi ja citat, el Principat és especialment atractiu per a aquestes societats que rondin entre els dos i els deu milions d'euros per les seves menors costos i per la privacitat total que atorga la regió, avantatges que ni tan sols s'atorguen en altres refugis de diners tradicionals com Suïssa o Luxemburg.