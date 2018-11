Més de 400 empreses espanyoles i cubanes al costat de més 500 empresaris de tots dos països han participat en la Trobada Empresarial organitzat pel Comitè Empresarial Bilateral hispà-cubà a l'Havana (Cuba), a la recerca de noves oportunitats de negoci a l'illa.





Durant la trobada, que ha estat organitzat per la Cambra d'Espanya, CEOE i ICEX-Exportació i Inversions, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha reconegut l'important paper que les empreses espanyoles, particularment les pimes, estan exercint en la modernització de Cuba.





Per això, Sánchez ha mostrat el seu compromís per acompanyar-les i ajudar-les en els seus projectes inversió de manera que "les relacions econòmiques entre Espanya i Cuba estiguin a l'alçada dels vincles afectius, històrics i culturals que uneixen els dos països". Les empreses espanyoles, ha dit el president, han d'estar presents en tots els grans projectes que es posin en marxa en els propers anys.









Segons ha destacat la Cambra de Comerç d'Espanya, les prioritats del Govern cubà coincideixen amb aquells sectors en què les empreses espanyoles són líders, particularment el turisme, les energies renovables, les infraestructures i el sector agroalimentari.





Els debats entre les empreses espanyoles i cubanes i els representants dels governs dels dos països s'han articulat en el marc del fòrum al voltant de tres taules de debat dedicades a turisme, infraestructures i energies renovables, i inversions.





En presència del president de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el vicepresident del Govern cubà, Ricardo Cabrisas, s'ha compromès a agilitar els pagaments que es deuen a les empreses espanyoles, un dels principals problemes a què s'enfronten les companyies, sobretot les de menor grandària, en els seus projectes d'inversió a Cuba.





"La complexa situació financera i la no disponibilitat de divises estan dificultant el pagament dels deutes però es compliran tots els compromisos contrets", ha assegurat Cabrisas.

Així mateix, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha destacat la massiva presència d'empreses de tots dos països en el fòrum com a prova de l'enorme interès que Cuba desperta entre les empreses espanyoles.





Seguretat jurídica i estabilitat regulatòria

Bonet s'ha referit al compromís del govern cubà per avançar de mica en mica cap a un model de creixement caracteritzat per una progressiva modernització i obertura per a una millor integració de la seva economia en les cadenes internacionals de valor i en el mercat global.





En aquest sentit, Bonet ha subratllat la necessitat d'avançar en matèria de seguretat jurídica i estabilitat regulatòria, per tal de p interioritzar les inversions estrangeres com a factor clau per finançar el desenvolupament econòmic i social del país en els propers anys.





De la seva banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicat que amb un estoc d'inversió de 1.050 milions d'euros i un comerç bilateral que va superar l'any passat els 2.000 milions d'euros, l as empreses espanyoles han situat el país com el primer inversor, client i proveïdor europeu de l'illa.





Garamendi ha destacat que la reforma constitucional cubana en curs, i encara pendent de la ratificació popular al febrer de 2019, mereix una atenció especial per part dels empresaris espanyols, ja que no només consolidaria les reformes econòmiques realitzades fins al moment, sinó que també fixaria un marc "més favorable" al desenvolupament del sector privat empresarial i la inversió privada a l'illa.





Igualment, ha insistit que la cooperació tècnica bilateral no només s'ha de limitar a l'àmbit econòmic, sinó també estendre a altres àmbits més concrets, com el turisme, l'energia i l'agroalimentació, on les empreses espanyoles destaquen pel seu lideratge mundial.





Previ a la Trobada Empresarial al president del Govern ha mantingut un esmorzar amb la delegació empresarial espanyola durant el qual les companyies han explicat a Sánchez seus projectes a Cuba i les dificultats a què han de fer front, particularment els impagaments i les traves burocràtiques que es troben per establir-se a l'illa.