L'exdirector de l'FMI i expresident de Bankia, Rodrigo Rato, va per segona vegada davant la Justícia, aquest cop acusat per delictes d'estafa i falsedat comptable durant la sortida a borsa de Bankia, al costat d'altres 33 acusats.





Tal com exposa Vozpópuli, la defensa de Rato es basarà en tres premisses :





- Bankia va ser supervisada des del seu naixement pel Banc d'Espanya, argument al qual s'acolliran la majoria dels acusats en aquest judici.





-Les comptes vermelles de l'entitat van ser causa de la segona recessió econòmica del 2011.





- Rato tenia un pla que podia haver salvat al grup de l'bancarota, però es frustó per la intervenció del ministre d'economia de llavors, Luis de Guindos, amb la influència dels seus principals competidors.









Cal destacar que Rato ja es va asseure en 2016 a les banquetes de l'Audiència Nacional pel cas de les targetes 'black' de Caja Madrid, abans que les dues entitats bancàries es fusionessin. Per això, el segon cas judicial que implica Rodrigo Rato generarà expectació mediàtica.





El mitjà ja citat relata que, a l'espera de les dades que ha de facilitar el banc, Rato s'ha mantingut crític amb les reunions que hi va haver en el cap de setmana previ a la seva dimissió, on De Guindos li hauria pressionat per retirar-se després trobades a cinc bandes amb Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA) i Isidre Fainé (CaixaBank).