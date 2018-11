Al voltant d'un 30% de les persones grans amb depressió manifesta prèviament un trastorn de personalitat (TP), que pot aparèixer com una evolució natural a la persona que els presentava ja en la joventut, o com una nova simptomatologia.





Així ha informat l'Hospital Sagrat Cor de Martorell (Barcelona) després de debatre aquest tema en el XIII Curs d'Actualització en Psicogeriatria, sota el títol de 'La personalitat i els seus trastorns en l'ancià', que s'ha celebrat aquest cap de setmana al Hospital Sant Rafael de Barcelona.





"En la majoria dels casos, la manifestació del TP comporta el risc de presentació d'una altra simptomatologia psiquiàtrica", ha explicat la doctora, psiquiatra i coordinadora de l'Àrea de Psicogeriatria de Benito Menni de Germanes Hospitalàries, Pilar de Azpiazu.





Pel que fa a la demència, el s estudis realitzats en aquest camp coincideixen que l'aparició de canvis en la personalitat són un primer signe que indica la presentació d'un procés demencial i que aquests canvis poden precedir en anys a l'inici del trastorn cognitiu.









Pocs estudis

Malgrat el creixent interès per l'evolució de la personalitat en la vellesa i per conceptualitzar de forma més adequada els TP en edats avançades, i la correlació directa d'aquests trastorns amb altres simptomatologies psiquiàtriques, els experts que han participat en el curs han indicat que "encara hi ha pocs estudis que aborden aquests temes de forma empírica".





I han apuntat que tampoc es disposa d'estudis focalitzats a dissenyar eines d'avaluació que siguin adequades i específiques per a la vellesa, i que validin en aquesta població els instruments utilitzats habitualment per a l'avaluació de la personalitat i dels TP en joves.









"Una de les raons per a aquesta manca té a veure amb la complexitat de la mateixa personalitat i els seus trastorns, especialment quan se li suma la complexitat de l'envelliment i la manca de familiaritat de molts clínics amb aquesta població", ha explicat la psicòloga clínica i neuropsicòloga de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell Francesca Amores.





A més, ha afegit que "les limitacions associades a la manca de validesa d'alguns dels criteris diagnòstics habituals per als TP quan són aplicats a gent gran dificulten poder elaborar instruments de mesura adequats".





La psicòloga Amors recomana que, davant una sospita de trastorn de la personalitat, el facultatiu dugui a terme una avaluació global que inclogui no només instruments d'avaluació de trets de la personalitat més exhaustius, sinó també, avaluacions cognitives al pacient i qüestionaris a l'informant.