Puigdemont hauria de viatjar a Madrid si vol ser eurodiputat

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hauria de viatjar fins a Madrid, i per tant quedaria detingut perquè té una ordre judicial en contra seva, si vol ser eurodiputat amb un partit de Catalunya, ja que les condicions que posa el Parlament Europeu passen perquè reculli la credencial de nou diputat a la capital del país.





Ja fa més d'un any que Puigdemont es va establir a Bèlgica i són diverses les veus que el posicionen com a eurodiputat, en un moment en què els ex convergents han estat expulsats del Grup de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE) .





El republicà Oriol Junqueras encapçalarà la candidatura d'ERC, que ha apostat per presentar-se amb les seves sigles i no en coalició amb altres formacions.





Això podria convèncer a l'expresident per liderar una candidatura, ja sigui PDeCAT, JxCAT o Crida Nacional.





Però tot això té un nou obstacle, i és que Brussel·les exigeix que l'acta d'eurodiputat es reculli de forma presencial per l'interessat i no cap la possibilitat de delegar aquesta acció en un altre representant.





JUNTA ELECTORAL





Aquesta credencial es recull a la seu de la Junta Electoral Central del país d'origen. D'aquesta manera, Puigdemont hauria de traslladar-se de Waterloo a Madrid, un viatge que hauria d'anar acompanyat de la seva detenció immediata.





Podria haver-hi un pla B? Puigdemont no vol ser detingut, així que tampoc es descarta que concorri a les eleccions europees presentant-se en la candidatura dels independentistes flamencs a Bèlgica.