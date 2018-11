Els professionals de la sanitat es planten

Aquesta setmana, si no s'arriba a un acord abans que acabi, els professionals de la sanitat d'atenció primària inicien una vaga de cinc dies. En la mateixa participaran no només els metges, sinó infermeria, auxiliars, administratiu, tot el personal que treballa en un CAP, així com la concertada hospitalària, sociosanitaris i de salut mental. És una vaga general.





A ningú li pot sorprendre aquesta decisió, els metges porten anys denunciant la situació de degradació de la sanitat catalana després de les retallades que ha patit i dels quals no s'han recuperat. No parlen només de retallades en els seus salaris, que també, sinó de manca de recursos humans i materials per fer bé la seva feina.





Els metges han d'atendre un pacient cada tres minuts, segons les llistes que tenen de visites diàriament. Això en la pràctica no és així, són molts minuts més els que dediquen a les persones ateses, amb el consegüent retard per a les persones que esperen.





La seva jornada laboral s'amplia i els ciutadans s'enfaden per aquestes llargues espera que han de fer quan van a les consultes.





Les hores de visita mèdica en els centres de salut de primària arriben ja, en molts casos, a les tres setmanes. Han passat ja a la història els temps que a la persones els donaven cita per a l'endemà quan trucaven per sol·licitar ser atenides pel seu metge de capçalera.





El personal del sector sanitari diu que se sent enganyat amb les promeses realitzades pels diferents governs i els seus consellers de salut. Porten anys escoltant que es van a prendre mesures, però la realitat és ben diferent. Expliquen que han donat moltes oportunitats a l'administració, que ha confiat en ella, que han tingut tota la paciència del món, però que, al final, les promeses no s'han materialitzat. La situació de precarietat ha anat en augment, no confien en el que consideren falses promeses, la paciència ha arribat al seu límit.





La salut hauria de ser una de les prioritats de qualsevol govern que vetlli per les persones. La inversió pressupostària s'ha anat reduint, encara que diguin el contrari, els números no enganyen i els professionals donen fe.





Les crítiques als últims governs són més que evidents. Critiquen que els diners es gastin en altres coses que res tenen a veure amb els ciutadans i els professionals, i critiquen que la sanitat, que sempre ha estat un model a Espanya i Europa, segueixi en aquesta caiguda de deteriorament sense que s'hagin pres mesures per treure-la de d'aquesta situació insostenible.





Els professionals s'han plantat i no volen deixar que la sanitat entre a la UCI. Els ciutadans tampoc. És hora d'atendre les demandes del món sanitari abans que sigui massa tard.