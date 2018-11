Rufián degrada (encara més) el debat polític

La crispació viscuda al Congrés aquests dies, estimats oients, ha superat amb escreix les desqualificacions mútues que habitualment es dediquen els portaveus del partit en el Govern i els partits de l'oposició. L'incident que ha estat objecte de tants comentaris i editorials en els mitjans de comunicació es va produir el passat dimecres durant la sessió de control al Congrés. Era el torn de preguntes al Govern, quan el diputat Rufián, representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, es va dirigir a Borrell, ministre d'Afers Exteriors, emprant un llenguatge tan inadequat i una gesticulació tan grollera que resulta difícil resistir-se a la temptació de fer la broma fàcil de qualificar l'actitud del diputat amb el seu propi nom: rufià.





Desmenucemos que havia passat. Va començar la seva intervenció el diputat d'Esquerra demanant al ministre Borrell que ho mirés molt bé perquè pogués escoltar les seves paraules: "vostè és el ministre més indigne de la democràcia espanyola i els hi ha hagut molt indignes, vostè no és un ministre, vostè és un hooligan, una vergonya per al seu grup parlamentari més que res perquè és un militant de Societat Civil Catalana, una vergonya ... perquè és una organització d'extrema dreta ". No content amb faltar a la veritat, va continuar Rufián acusant el ministre Borrell de mofar-se del seu grup parlamentari, al·ludint a la diferència entre el pressupost que maneja el Ministeri d'Afers Exteriors (1.500 milions) i el de la Conselleria d''exteriors' del govern de Puigdemont (60 milions), l'anterior titular, el Sr. Romeva, està empresonat, no gratuïtament com, creu el diputat Rufián, sinó per participar en el cop d'estat que va culminar amb la proclamació de la república catalana al Parlament de Catalunya el 27 d'octubre de 2017. Així mateix, va acusar Borrell de mofar en un míting del Sr. Junqueras, empresonat també pel mateix motiu que Romeva: intentar donar un cop d'estat. Va finalitzar Rufián la seva intervenció demanant la dimissió del ministre.





En la seva resposta, el ministre li va dir al diputat que pensava que anava a fer-li alguna pregunta sobre la política exterior del Govern d'Espanya, però, va continuar Borrell, "una vegada més vostè ha abocat aquesta barreja de serradures i fem que és l'únic que vostè és capaç de produir". Rufián va interrompre en aquest moment a l'orador i després de ser advertit dues vegades per Pastor, la presidenta del Congrés que l'instava a seure's i a guardar silenci perquè el ministre pogués acabar la seva intervenció, va expulsar el diputat d'Esquerra. Tots els diputats del grup encapçalats per Rufián al capdavant van abandonar l'hemicicle en aquest moment, i un d'ells, el Sr. Salvador, va escopir al ministre en passar per davant d'ell, segons va fer notar allà mateix el propi Borrell.





Tot aquest trist assumpte em porta a formular dos comentaris. El primer és que Borrell no va encertar amb les dues paraules, serradures i fems, que va triar el ministre per a referir-se amb lògic menyspreu a la intervenció de Rufián. Tots dos productes són, al meu entendre, massa nobles per aplicar-los a una intervenció tan cínica, malèvola i roí.





Les serradures, vull recordar, van ser un producte molt apreciat que es venia a les fusteries i els comerciants empraven per escampar per terra dels comerços i patis i poder fregar sense aixecar pols, així com per tapar les escletxes per les que entre les serradetes i les pollegueres de les portes es colava l'aigua que baixava per barrancs i rieres quan es produïen aiguats. Pel que fa al noble fem, vull recordar quant l'apreciaven els agricultors per la qualitat de la terra com aquest adob natural. Així que serradures i fem són dues floretes que no valien la penosa intervenció del diputat Rufián.





El meu segon comentari es refereix a la degradació del debat polític que apuntava el propi Borrell en la seva intervenció. La democràcia és, com gairebé tothom accepta, el millor dels sistemes de govern perquè permet fer fora els mals governants. Però té, com tothom és conscient també, un important defecte: no garanteix que els governants elegits pels ciutadans a les urnes estiguin preparats per resoldre els problemes de la societat, ni tampoc que siguin honrats, i encara menys que es preocupin, un cop elegits, per millorar el benestar dels seus representats.





Massa sovint constatem que no tenen la preparació més elemental necessària per exercir els seus càrrecs, i s'ha convertit en una cosa freqüent que menteixin descaradament i fins que fiquin la mà a la caixa.





I ja per acabar aquesta reflexió de diumenge 25 de novembre de 2018, els proposo com a exercici als oients que imaginin com seria la Reial Acadèmia Espanyola (de la Llengua) si els acadèmics fossin elegits pels ciutadans en votació popular, en lloc de ser elegits en votació pels propis acadèmics després d'examinar amb cura els mèrits dels potencials candidats. No tinc cap dubte que els ciutadans triarien a cantautors de dubtosos mèrits literaris i autors de llibres d'èxit per ocupar bastants de les butaques corresponents a les lletres majúscules i minúscules del nostre abecedari. Ara els toca a vostès treure les seves pròpies conclusions.