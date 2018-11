Les relacions Xile-Bolívia: En un punt zero?

El resultat de la decisió del Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) de l'Haia, donat a conèixer el primer d'octubre passat, va deixar les relacions entre els dos països, aparentment en un punt zero. D'aquí en endavant, al marge de les declaracions als mitjans de comunicació per part de les autoritats dels governs de Bolívia i de Xile, a nivell diplomàtic, o bé de política d'Estat, no hi ha hagut cap tipus de relacions, ni de contactes al més "alt" nivell entre aquestes dues nacions. Previ a anar al recompte polític i jurídic de la Resolució del CIJ i de l'estat de les relacions xilè-bolivianes, al nostre parer, lliurar alguns antecedents històrics d'una disputa que porta més de 139 anys de controvèrsies entre aquestes dues nacions d'Amèrica del Sud.





CONTEXT





Les relacions entre Xile i Bolívia han estat relativament conflictives des de la Guerra del Pacífic de 1879. Bolívia va perdre llavors 400 quilòmetres de costa i 120.000 quilòmetres quadrats de territoris en favor de Xile. El Tractat de Pau i d'Amistat, signat entre Xile i Bolívia el 1904, va tenir l'"agreujant" que les terres transferides pel país veí van deixar Bolívia enclaustrat i sense drets a una sortida al mar, ja que la recerca d'una sortida marítima ha estat una constant en la història de la nació boliviana.





A partir de la fi de la Guerra del Pacífic, Xile va desplegar els seus esforços diplomàtics per consolidar els nous límits al nord, mitjançant tractats capaços de constituir un sistema jurídic acordat amb Perú i Bolívia, alhora que una xarxa de mecanismes de solució pacífica les controvèrsies. Un d'ells és el Pacte de Bogotà (1948), mitjançant el qual els estats que el subscriuen s'obliguen a recórrer a la CIJ per resoldre les seves diferències.





Durant més de cent anys Xile ha impulsat la construcció d'una arquitectura multilateral que permeti el diàleg, la cooperació i la solució pacífica de les controvèrsies, tant en el món com a la regió llatinoamericana.





L'enfortiment del dret internacional i la creació dels instruments necessaris per assegurar la concòrdia, sobretot entre països veïns, constitueixen objectius prioritaris de la política exterior xilena, raó per la qual nombroses personalitats polítiques, parlamentàries, acadèmiques, experts en política internacional són de l'opinió de romandre en el Pacte de Bogotà, ja que aquesta participació no depèn del resultat en una causa o una altra, sinó que del convenciment sobre la forma en què ha de ser resolta qualsevol possible divergència o conflicte. La permanència en el Pacte de Bogotà ha estat posada en qüestió per diversos analistes i ex funcionaris de la Cancelleria de Xile. Fins al moment, les autoritats màximes del govern de Xile han cridat a no entrar en la discussió de la permanència o no, en el Pacte de Bogotà.





LA SENTÈNCIA





A l'abril del 2013 Bolívia va presentar una demanda davant la Cort Internacional de Justícia (CIJ) de l'Haia, a la recerca d'una sentència que obligués Xile a negociar de bona fe en una solució a la seva petició de sortida al mar, després de més d'un segle de diàlegs sense resultats.





Important és destacar que l'al·legat bolivià no va posar en qüestió el Tractat de Pau i Amistat de 1904.





El món polític progressista de l'esquerra democràtica i fins i tot autoritats de l'actual govern, van fer aviat una crida a la ciutadania a assumir amb tranquil·litat la decisió del més alt tribunal internacional, el govern de Piñera va convocar els tres poders de l'Estat a què es mantinguessin units en relació als resultats sobre aquest desacord. En aquest escenari, la defensa dels interessos nacionals va concitar el suport majoritari de la població. Els resultats de la decisió mateix van ser una inesperada sorpresa per a Xile. És una sentència contundent i demolidora per a les pretensions del govern bolivià. La decisió va estar fora de tot càlcul per part de les nacions litigants. Alguns analistes parlen d'un triomf total per a Xile.





La CIJ va dictaminar que Xile no està obligat a haver de negociar amb Bolívia una sortida al Pacífic tal com ho reclamava el govern bolivià d'Evo Morales.





En la lectura de la sentència, el president del Tribunal Internacional de Justícia, el libanès Abdulqawi Ahmed Yusuf, va ser referint-un a un els fonaments presentats per Bolívia i, desechándolos. Van ser 12 els jutges que van votar a favor de la decisió i 3 en contra. Davant d'aquest categòric resolució de la CIJ i, assumint la sentència, el president Morales i altres altes autoritats paceñas van optar per rescatar el paràgraf 176 de la decisió, que destaca el següent: "La Cort afegeix que la seva conclusió no s'ha d'entendre com a impediment perquè les parts continuïn amb els seus diàlegs i intercanvis en un esperit de bon veïnatge, per abordar les qüestions relacionades amb la situació sense sortida al mar de Bolívia, solució que tots dos han reconegut com una qüestió d'interès mutu. amb la voluntat de les parts, es poden emprendre negociacions significatives". És absolutament indesmentible que la decisió de la CIJ va deixar com un gran perdedor a l'Estat bolivià i, especialment al seu president, Morales.





El president Morales, d'una o altra manera havia estat utilitzant aquest litigi de sobirania marítima, per a fins de política interna, especialment en la perspectiva de la seva reelecció en les pròximes presidencials de finals de l'any 2019.





El debat intern al país veí sobre les conseqüències d'aquest fracàs de la diplomàcia paceña, haurà d'atendre les conseqüències polítiques i socials produïdes d'aquesta llarga i costosa demanda de Bolívia al tribunal de l'Haia. Tindrà això, implicacions pel que fa a l'elecció presidencial propera? És una incògnita que estarà per veure en un temps més.





A Xile, també observem perdedors i derrotats: tots aquells que previ a la resolució i, amb una anàlisi derrotista de com li aniria a Xile, clamaven per la sortida de Xile del Pacte de Bogotà i, a desconèixer la decisió de la CIJ: gran derrota per a aquests sectors nacionalistes, xovinistes i pseudo militaristes. La decisió va venir a confirmar els compromisos internacionals assumits pel país, l'afecció al Dret Internacional i als organismes internacionals. Una posició adversa, com ho pregonaven alguns ex militars i ex diplomàtics hagués significat un allunyament dels principis tradicionals en política internacional que Xile ha assumit a través de dècades d'afecció a la institucionalitat internacional.





UNA AGENDA DE FUTUR, MÉS ENLLÀ DE L'HAIA





Amb la decisió de l'1 d'octubre, estem davant d'un escenari que podria assenyalar-se com: el terme d'una etapa en què va predominar una manera aspra i endurida de plantejar els conflictes limítrofs entre les dues nacions, particularment per dites del president paceño i altres autoritats bolivianes Xile no va estar aliè a aquests dimes i diretes amb el govern bolivià. És més, alguns analistes nacionals han argumentat que la cancelleria xilena va bolivianitzar de manera innecessària la política exterior del govern de Bachelet II. L'actual administració del govern del president Piñera, en aquests nou mesos de gestió ha prosseguit amb aquesta política confrontació amb el govern bolivià. En una entrevista recent a l'expresident, Ricardo Lagos, aquest expressava el següent, referint-se entre altres coses a la resolució de l'Haia: "Jo m'oblidaria de continuar parlant de Bolívia. Voldria que la Cancelleria parli d'altres coses" (Veure www.latercera .cl Entrevista a Ricardo Lagos Escobar, Reportatges, pàg. 9 i 10, diumenge 07 de octubre del 2018).





No obstant això, la decisió també lliura importants oportunitats d'iniciar una nova època en les relacions bilaterals entre els dos països. Per cert, caldrà esperar un temps, que permeti a la part boliviana, digerir el profund abast de la decisió mateixa i, per cert, acatar sense dilació. Hi ha algunes opinions que assenyalen que cal "esperar" un temps prudent per tal que les ferides cicatritzin. Les nacions de la nostra regió i, Xile i Bolívia, no són una excepció, s'enfronten dificultats polítiques, econòmiques, ambientals, migratòries i socials que demanen un esforç mancomunat per a la seva solució en un marc de dissenys i iniciatives favorables al desenvolupament conjunt.





Des d'aquesta perspectiva, l'escenari signat per l'Haia, no ha d'impedir seguir treballant en altres àmbits de cooperació política bilateral, alguns d'ells molt ben dissenyats a l'Agenda dels 13 punts elaborada sota el primer govern de la Michelle Bachelet (2006- 2010). Fer els esforços per desenvolupar un pol d'integració profund que impliqui millorar la connectivitat, les carreteres internacionals, modernitzar les vies ferroviàries i portuàries per les quals Bolívia exporta i importa els seus productes i, ser part del corredor bioceànic Atlàntic-Pacífic. Amb una agenda de futur es podrà anar llimant en certa manera, les asprors històriques d'ambdues nacions i revertir el "punt zero" de les relacions bilaterals.