Zelador acusat de violar cinc ancianes: "No m'ho puc creure. Són barbaritats"

El zelador acusat d'agredir sexualment cinc ancianes i colpejar a la cara quatre més en una residència d'Arenys de Ma r (Barcelona) el 2015 ha declarat aquest dilluns al judici contra ell que no recorda la nit dels fets i ha assegurat : "No m'ho puc creure. Són barbaritats".





En la seva declaració com a acusat en la Secció Tercera de l'Audiència de Barcelona, ha descrit que la tarda del 24 de desembre de 2015 va estar en dos bars amb amics abans d'anar a treballar a la residència on van ocórrer els fets, a Arenys de Mar ( Barcelona), i que va consumir alcohol i cocaïna, tot i no tenir problemes de dependència.





José Manuel R.G. ha explicat que no es recorda de res del que va passar aquella tarda ni de com va arribar a la feina la nit del 24 de desembre, quan van passar els fets, i que només comença a tenir records l'endemà, quan es va despertar en casa dels seus pares: "No recordo res. Mai vaig pensar que em podia passar una cosa així".





L'acusat, que només ha respost a les preguntes de la seva defensa, ha indicat que aquest dia estava "dolgut" perquè tenia el dia lliure i finalment li van fer anar a treballar al torn de nit, per l'absència d'una companya, i que a més faltava un gerocultor, de manera que sabia que anava a tenir molta més feina del normal.





Ha relatat que en realitat era fisioterapeuta, que no tenia formació de gerocultor i que no li agradava aquest treball, tot i que ha defensat que tenia un tracte "cordial amb tothom" i que amb les residents tenia un tracte molt bo.