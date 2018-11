El PDeCAT rebutja apujar l'IRPF en els comptes catalans

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha rebutjat aquest dilluns un increment de l'IRPF i de la pressió fiscal a la proposta de Pressupostos de la Generalitat per al pròxim any, i l'ha fixat com una "línia vermella" per al seu partit.





"Si el preu del pressupost ha de ser que canviem el nostre model de societat o renunciar al nostre projecte polític d'avançar cap a la república, com PDeCAT no estem d'acord", ha sentenciat en roda de premsa.





Bonvehí ha sostingut que l'IRPF ja pressiona suficient a Catalunya, de manera que confia que el Govern no ho incrementi i ha defensat que la posició del JxCat "a grans trets" és la mateixa que el PDeCAT.