ERC s'obre a tocar la fiscalitat en els Pressupostos

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que el seu partit s'obre a introduir canvis en fiscalitat en la proposta de Pressupostos de la Generalitat de 2019 que el Govern ha de formular en les properes setmanes: "Estem disposats a parlar de tot".





Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió de la direcció del partit, on ha celebrat que els partits estiguin fent propostes per als comptes, en al·lusió al fet que els comuns han demanat aquest dilluns que incloguin una pujada de l'IRPF a les rendes altes i modificar l'impost de successions i donacions.





ERC no concreta si el Govern està disposat a abordar canvis en aquests dos tributs, però sí afirma que és partidària d'una "fiscalitat justa", i conclou que és positiu que hi hagi grups de l'oposició que aportin idees perquè això vol dir que hi ha possibilitats de negociar i aprovar els comptes.





"És evident que és positiu que la resta de grups facin propostes sobre aquests Pressupostos perquè ens ajuden a poder arribar a una negociació i a un diàleg", ha concretat la portaveu d'ERC, partit que pilota la Conselleria d'Economia a través del vicepresident, Pere Aragonès.





Vilalta ha concretat que qualsevol canvi fiscal "es consensuarà dins del Govern perquè així és com s'ha de fer", i després es negociarà amb la resta de partits que s'obrin a dialogar amb el Govern: de moment, els comuns són la formació que ha donat més senyals de voler fer-ho.