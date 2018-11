Una dona se suïcida a Madrid en assabentar-se del seu desnonament

Una dona de 65 anys ha mort aquest matí a Chamberí al llançar-se al buit per la finestra de casa just en el moment en què anaven a desnonar, han informat fonts de la Policia Municipal de Madrid.





Els fets han tingut lloc poc abans de les 11 hores d'aquest dilluns en un cinquè pis d'un edifici situat al número 1 del carrer Ramiro II. Minuts abans havien arribat al lloc una comissió judicial amb el corresponent requeriment judicial, acompanyada per agents de la Policia Municipal, per materialitzar el desallotjament d'un habitatge per impagaments del lloguer.





La inquilina no va atendre a les trucades dels treballadors públics ni els va obrir. Però poc després la dona es va precipitar al buit per la finestra del seu habitatge, caient a terra i rebent un fort impacte.





Fins al lloc va acudir una ambulància del Samur-Protecció Civil, que va intentar reanimar la víctima sense aconseguir-ho, que es trobava en parada cariorrespiratoria, han confirmat fonts d'Emergències Madrid.





Els sanitaris han muntat un hospital de campanya al carrer per protegir la intimitat de la dona fins que després de l'arribada del jutge han procedit a l'aixecament del cadàver. La llogatera portava quatre anys habitatge al pis. La Policia Municipal ha traslladat les diligències del cas a la comissaria de la Policia Nacional de Chamberí.