El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ha mostrat aquest dilluns la seva confiança en què la Comissió Europea i el Govern italià aconsegueixin un acord sobre el pla pressupostari de Roma per 2019, però al mateix temps ha instat les autoritats italianes a reduir el deute perquè això significa "enfortir-se a si mateix".





"Sempre he confiat que es pot arribar a un acord", ha expressat el banquer italià després de ser preguntat per aquesta qüestió a la comissió d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, tot i que no obstant això ha evitat entrar en més detalls sobre l'assumpte.





No obstant això, sí que ha recomanat al Govern italià d'una manera més general que han d'adoptar mesures per reduir el nivell de deute públic. "He dit moltes vegades que els països amb un elevat deute han de reduir-la, perquè reduir el deute és enfortir-se a si mateix", ha subratllat.





Aquestes paraules tenen lloc dos dies després del sopar que van mantenir dissabte passat el president de la Comissió Europea, Jean - Claude Juncker, i el primer ministre italià, Giuseppe Conte. Dies abans, Brussel·les havia recomanat l'obertura d'un expedient a Itàlia precisament pel seu deute públic, que es mantindrà durant els propers anys en el 131% del PIB.





Els ministres d'Economia i Finances de l'eurozona (Eurogrup) han de prendre una decisió al respecte i la seva pròxima reunió tindrà lloc dilluns que ve, 3 de desembre, tot i que es podria endarrerir a la trobada de gener en funció dels avenços que s'aconsegueixin entre Brussel·les i Roma.