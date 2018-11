DIRECTE: segueix l'aterratge a Mart de la InSight

Representació artística de l'entrada, descens i aterratge de la NASA insight a Mart, programada per al 26 de novembre de 2018 / NASA-JPL-Caltech





La NASA està a punt d'aterrar a Mart.





L'últim mòdul d'aterratge de l'agència espacial, conegut com Insight, se submergirà en l'atmosfera marciana i aterrarà a la superfície del planeta vermell el dilluns 26 de novembre.





Això marca un moment important per a la NASA, que no ha enviat res de nou a Mart en sis anys. El nou mòdul d'aterratge serà una addició important a la presència de l'agència espacial a la superfície, la qual va disminuir després que el rover de Opportunity va deixar de respondre al control de la missió recentment, deixant als seus enginyers tement que hagués mort en una tempesta de pols.





La missió del rover Insight, de la qual pren el seu nom, és oferir una visió sense precedents no només de la superfície marciana sinó del que hi ha sota. Usant una varietat d'instruments, aprofundirà en l'interior de la superfície de Mart, enterrant per sota.





A mesura que ho fa, enviarà informació sobre com es veu el planeta sota d'aquesta famosa i polsegosa superfície vermella. Els científics esperen aprendre no només sobre Mart, sinó també sobre altres planetes rocosos del nostre propi sistema solar, inclosa la Terra.





El rover aterrarà a la superfície dilluns a la tarda, hora del Regne Unit. La NASA transmetrà en directe els procediments, i seran coberts a mesura que passin aquí a The Independent.





Aquest descens no està garantit, i es produeix enmig de la preocupació i el disgust pel futur del rover de la Oportunitat. Hi ha hagut nombroses missions fallides a Mart: des del mòdul d'aterratge Schiaparelli de l'Agència Espacial Europea, que es va estavellar a la superfície en 2016 a tal velocitat que no podria haver sobreviscut, fins a les missions soviètiques originals en la dècada de 1970 que van fracassar repetidament .





Aquest cop, sabrem si té èxit immediatament. Això és gràcies a dos petits robots voladors coneguts com cubesats -anomenats WALL-E i EVE pels protagonistes de la pel·lícula animada de 2008- que van anar a Mart en el mateix coet que porta el nou mòdul d'aterratge i que volaran més enllà del Planeta vermell, transmetent missatges sobre el seu progrés als controladors terrestres a gairebé 100 milions de milles de distància.





Una vegada que el mòdul d'aterratge arribi a Mart, s'asseurà immòbil i començarà la seva feina, mirant profundament sota de la superfície a la recerca de pistes sobre el que està succeint allà. Usant sismòmetres per mesurar el moviment del sòl, i una sonda de calor per prendre la seva temperatura, els científics tindran la seva primera visió del que està succeint en les profunditats de Mart - i amb sort proporcionaran algunes pistes sobre com es va formar i més.