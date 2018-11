Jordi Martí, el gran "tapat" de Colau per les properes eleccions municipals

Té fama de gestor competent i un tarannà discret i negociador, a més d'un passat maragallià que pot sumar en els propers comicis municipals. Jordi Martí s'ha convertit en un dels homes a l'ombra de l'aparell de poder d'Ada Colau, i el més probable és que confïi en ell per revalidar el govern de Barcelona el 2019.





La confecció de la candidatura de Barcelona en Comú és una olla de grills. Colau ha de confeccionar una llista on l'alquímia entre ex-ICVS, comuns independentistes i comuns catalanistes, ecologistes, municipalistes i membres de Podemos (tant catalans com de l'estructura espanyola), no provoqui més friccions en un partit que encarà està cicatritzant la sortida de Domènech.





Precisament és en aquest context que el perfil de Martí apareix en les travesses com una figura que pot establir aliances i llimar discòrdies. L'actual gerent municipal suma un coneixement de la ciutat i experiència de gestió amb habilitat pel discurs públic i coneixement de les estructures culturals de Barcelona --ha estat delegat de Cultura de l'Ajuntament i ha dirigit l'Institut de Cultura de Barcelona--.





Per aquest motiu, la tornada del gerent municipal la primera línia política seria una gran oportunitat per Colau. Però serà Martí qui haurà de donar el pas.