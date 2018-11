Els sindicats CCOO, UGT, CSIF i Sindicato Libre han advertit al Govern central que si no concreta els compromisos anunciats sobre Correus, el proper 30 de novembre hi haurà vaga general o, com ho anomenen les organitzacions sindicals, un 'divendres negre postal'.





Els sindicats convocants esperen que el Govern socialista passi de les promeses als fets i reverteixi de congelació salarial, el 35% de temporalitat i el 22% de minijobs heretada de l’anterior Govern.





A quatre dies de la convocatòria, CCOO, UGT, CSIF i Sindicato Libre, que sumen el 85% de representació sindical a Correus, han tornat a advertir al Govern i a la Direcció de l’empresa que aniran a la vaga general del 30 de novembre si en els propers dies no es tradueixen les reivindicacions en millores salarials, d’ocupació i drets.





Les retallades de 15.000 llocs de treball en els últims anys -2.760 a Catalunya-, de salari -amb una pèrdua de poder adquisitiu entre el 9% i el 14%, segons els col·lectius- i de drets, han portat a una plantilla de gairebé 60.000 treballadors i treballadores a emprendre una onada de mobilitzacions, aturades i concentracions que van començar el mes de maig i que portarà a tres jornades de vaga general els dies 30 de novembre i 21 i 26 de desembre.





Els sindicats convocants recorden que l’única manera de desactivar aquestes tres jornades de vaga general és passar dels compromisos a la concreció que, en forma d’acord laboral, incorpori mesures per a la recuperació salarial, d’ocupació i de drets laborals, que ha de plasmar-se en els propers dies.