El jugador del FC Barcelona Luis Suárez estarà unes dues setmanes de baixa seguint un tractament biològic per superar unes molèsties en el genoll dret, mentre que el migcampista Arthur, amb una sobrecàrrega muscular, i el porter Jasper Cillessen tampoc podran jugar el dimecres contra el PSV Eindhoven en la Lliga de Campions.





"Luis Suárez seguirà teràpia biològica amb cèl·lules mare com a tractament de les molèsties en el genoll dret i estarà unes dues setmanes de baixa", ha assenyalat el club blaugrana aquest dilluns en un comunicat.





L'uruguaià va disputar l'últim partit complet, davant l'Atlètic de Madrid (1-1) en LaLiga Santander al Wanda Metropolitano, però torna a tenir molèsties en el mateix genoll dret que el va fer optar per no acudir a l'última convocatòria internacional per fer un tractament específic.

Per la seva banda, el migcampista brasiler Arthur té una sobrecàrrega en els abductors i és baixa per a la visita al PSV, on el Barça intentarà aconseguir un triomf que confirmi la primera posició en el grup després d'aconseguir ja la classificació.





El porter Jasper Cillessen, per la seva banda, va notar unes molèsties durant l'escalfament previ al Wanda Metropolitano i té un petit trencament en el recte de la cama dreta. El temps aproximat de baixa és d'entre dues i tres setmanes.





Aquestes tres baixes s'uneixen a les de Sergi Roberto i Rafinha, qui requerirà tractament quirúrgic per una lesió en el lligament creuat anterior del genoll esquerre, lesionats després del duel contra l'Atlètic de Madrid, més les ja conegudes de Sergi Samper i Thomas Vermaelen.





Les novetats en la llista són el croat Ivan Rakitic, recuperat d'una elongació en el semimembranós de la cama dreta soferta en el duel entre Croàcia i Espanya, i Philippe Coutinho, que també va rebre l'alta médica després del seu petit trencament en el bíceps femoral de la cama esquerra, després de perdre's tots dos l'últim partit.





Així, la llista per visitar el PSV Eindhoven és la següent: Ter Stegen, Iñaki Peña, Jokin, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Coutinho, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Vidal, Umtiti, Aleñá, Miranda, Riqui Puig i Chumi.