Un estudi liderat per Juan García-Arriaza i Mariano Esteban, investigadors del C onsejo Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) en el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB), han aconseguit desenvolupar una vacuna que és capaç de controlar i protegir de la infecció pel virus de la Zika en ratolins.





En col·laboració amb Miguel Ángel Martín-Acebes, científic de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, els científics del CSIC descriuen en un article a la revista 'Scientific Reports' la seva nova vacuna, anomenada 'MVA-ZIKV', que s'ha desenvolupat seguint la mateixa estratègia utilitzada prèviament pels autors per a vacunes enfront de malalties com l'Ebola, la febre chikungunya, l'hepatitis C i el VIH / sida.





"Per generar 'MVA-ZIKV', hem introduït mitjançant enginyeria genètica dels gens PRM i I del virus de la Zika en un vector poxviral denominat virus vaccinia Ankara modificat o MV. Aquests dos gens del virus de la Zika donen lloc a la proteïna precursora de l' membrana i a la embolicada del virus de la Zika, respectivament, i són les proteïnes més immunogèniques del virus", comenta García-Arriaza sobre el procés que ha portat fins a la vacuna.





L'expressió d'ambdues proteïnes per part de la vacuna MVA - ZIKV és capaç de produir partícules virals semblants tant en morfologia com en grandària al virus de la Zika i, per tant, li atorga àmplies propietats immunològiques. "Hem demostrat que la immunització de ratolins amb MVA-ZIKV estimula la resposta immune contra el virus de la Zika, activant de forma específica les cèl·lules T CD8 amb activitat citotòxica, així com alts nivells d'anticossos capaços de neutralitzar el virus", assenyala Esteve, director del grup de Poxvirus i Vacunes del CNB.





En suma, el doctor Martin-Acebes conclou: "una sola dosi d'aquesta vacuna és capaç de controlar la infecció pel virus de la Zika en ratolins susceptibles, protegint de manera eficaç enfront de la infecció pel virus".





Tot i que ja hi ha altres candidats de vacuna, fins al moment no s'ha llicenciat cap contra el virus de la Zika. Els prometedors resultats d'aquest treball reforcen la possibilitat que 'MVA-ZIKV' pugui ser considerada per lluitar contra el Zika. "En futurs estudis, tractarem de determinar quins components del sistema immune estan relacionats amb la protecció davant aquest virus i com evitar la transmissió del virus de la mare infectada al fill", afegeix Patricia Pérez, també investigadora de l'institut del CSIC i primera autora del treball.





Els resultats obren la porta a assaigs en primats no humans que confirmin l'efectivitat de la vacuna i futurs assajos clínics en persones, per als quals els investigadors esperen poder obtenir finançament. "La vacuna té unes propietats immunogèniques i de seguretat que fan que sigui un candidat vacunal idoni per evitar la malaltia i la seva propagació", conclou García-Arriaza.