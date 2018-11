Denis Suárez aviva els rumors sobre la seva sortida del Barça

El migcampista gallec, sense lloc al Barcelona, està en el punt de diversos equips de la premier, com l'Arsenal.





Denis Suárez és a prop d'abandonar el Barça





Després que la setmana passada diversos mitjans es fessin ressò dels rumors que situen Denis Suárez lluny del Camp Nou, el jugador gallec no ha fet més que alimentar les especulacions pujant una foto a les històries (que desapareixen passades 24 hores) de la seva compte d'Instagram veient un partit de l'Arsenal, un dels seus principals pretendents, tal com informava fa uns dies a GaliciaPress.





L'equip d'Unai Emery és un dels més ben posicionats per abordar la contractació del gallec, ja que el tècnic gunner ja ha demanat a l'entitat londinenca que monitoritzi la situació del futbolista. Emery ja va comptar amb Denis entre les seves files, quan el tècnic dirigia el Sevilla. Entre els dos van alçar l'Europa llegui conquerida davant el Dnipro ucraïnès, la quarta del quadre andalús. El guipuscoà és bon coneixedor del que li pot oferir Denis Suárez i creu que el seu estil encaixaria bé en una lliga com la Premier League i més en un equip com l'Arsenal, amb tirada per la pilota i que compta amb jugadors com Özil, Mkhitaryan o Ramsey, molt del tall de Denis.





No obstant això, l'empat contra l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolità deixa al FC Barcelona, no només per sota del mateix Sevilla en la classificació, sinó molt minvat pel que fa al centre del camp es refereix. Rafinha es perdrà tota la temporada per lesió després que es confirmés el trencament del lligament creuat anterior del seu genoll esquerre, Sergi Roberto estarà diverses setmanes de baixa, Arthur, també tocat, no viatjarà a Eindhoven per enfrontar-se al PSV ... tot això, sumat a la manca de ritme de Aleñá, posen a Denis Suárez com a alternativa a ocupar els minuts que deixa bacants el brasiler.





MÉS FORA QUE DINS

Amb tot, Denis va tornar a veure el duel davant els matalassers des de la grada. El de Salceda de Caselas segueix sense debutar en lliga i, encara que la lesió de Rafinha pot donar-li una oportunitat a l'equip, Denis ara només valora una sortida, ja que creu que Valverde segueix sense confiar en ell i el mateix Barça veuria amb bons ulls deixar marxar a l'mitjapunta, però només en forma de venda i mai com a cedit. L'Arsenal es troba en la licitació al costat de Tottenham i diversos equips espanyols, com el Reial Betis o el València. També des de la Sèrie A es van interessar en la situació de Denis Suárez. Milan i Nàpols ja ho van temptejar en el passat i no es descarta que, davant el ritme que imposa la Juventus a Itàlia, optin per reforçar-se en gener amb el talentós migcampista del Barça per sumar qualitat a les seves plantilles.





De la mateixa manera, el Barça també pot acudir al mercat per la lesió del petit dels Alcantara. En tractar-se d'una lesió de llarga durada pot anar immediatament al mercat per buscar un recanvi per al brasiler, tot i que des de la direcció esportiva del club són partidaris d'esperar fins al gener i llavors decidir si han de tirar les seves xarxes o no sobre algun jove talent. Pau Fornals o Pedraza, tots dos del Vila-real, ja figuren en vermell a la llista de peticions de Valverde en el cas que el conjunt blaugrana es vegi obligat a acudir al mercat hivernal. Fins i tot pot donar-se la possibilitat que a les oficines del Camp Nou pensin al gener no només per suplir Rafinha, sinó també al propi Denis, que, o molt canvien les coses en els pròxims partits, o segueix amb peu i mig lluny de la ciutat comtal.