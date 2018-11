Rubalcaba assegura que la via unilateral a Catalunya "ha mort"

L'exvicepresident del Govern Alfredo Pérez Rubalcaba ha assegurat aquest dilluns que la via unilateral del separatisme a Catalunya "ha mort". "Aquesta via està ja clausurada. L'independentisme està fracturat: mai més un Govern català tornarà a saltar-se la llei", ha afegit.





Rubalcaba s'ha expressat així durant la presentació al president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, en un acte celebrat al madrileny Club Segle XXI. "És trist per a la democràcia recordar a través del Codi Penal que la primera norma que cal complir és que es compleixin les lleis. Però la culpa que calgui fer-ho no la té sinó qui les va incomplir", ha asseverat.





Durant la seva intervenció, l'exvicepresident ha explicat que, al seu parer, l'independentisme està avui "fracturat". "Ja sabíem que ho estava, però avui ho està més", ha assenyalat, per després afegir: "Del constitucionalisme no podríem dir que mantenen la unitat estratègica, encara que jo no ho comentaré".





En aquest sentit, Rubalcaba ha opinat que la qüestió catalana té "difícil solució", més encara si el bloc constitucionalista "divergeix en el diagnòstic".





"El corol·lari és que la gent que va sortir al carrer en aquestes manifestacions no ho va fer de manera accidental: va sortir per quedar-se. Arran d'això, milers de catalans van dir que eren espanyols i que volien seguir sent-ho", ha sostingut Rubalcaba, que creu que "res a Catalunya es podrà fer sense comptar amb ells".