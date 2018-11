El poble d'Amancio Ortega agraeix la seva aportació secreta

Amancio Ortega posseeix una de les grans fortunes del món gràcies a la seva empresa tèxtil Inditex, com és sabut. El que és menys conegut és quines quantitats aporta per temes de solidaritat i necessitats ciutadanes.





Ha sortit a la llum una d'aquestes contribucions que l'empresari va voler que fos secreta però que, com va passar fa una dècada, els seus beneficiaris han volgut donar-li les gràcies públicament.





Va passar a Busdongo, el poble lleonès en què va néixer Amancio Ortega. Sent llavors alcalde Óscar Gutiérrez, necessitaven urgentment una màquina llevaneu i causa de l'escassetat de les arques municipals, el magnat va accedir a que aquesta fos pagada per la Fundació Amancio Ortega.





Una de les condicions era que no es fes públic el pagament, però han passat molts anys i, segons explica 'Leonnoticias', Gutiérrez veu bé agrair en nom dels veïns la seva tasca pel municipi natal.





"Ens van confirmar per correu que ens ajudarien amb l'adquisició i així es va fer. Se'ns va demanar que adquiríssim el camió i que a continuació se'ls traslladés la factura. Així es va fer i la Fundació va aportar els 80.000 euros que va suposar la compra", explica el llavors alcalde de Busgondo.





Des de la Fundació Amancio Ortega es duen a terme diferents tasques solidàries, com beques en anglès per a estudiants, donacions a investigació i millores en els equips per a la lluita contra el càncer.