Caixabank preveu una rendibilitat per sobre del 12% el 2021

CaixaBank s'ha marcat com a objectiu arribar a una rendibilitat (ROTE) superior al 12% en 2021, o d'un 10% en el cas que es mantingui plana la corba de tipus d'interès, i aconseguir una ràtio de capital CET1 -que mesura la solvència d'una entitat- del 12%, més 100 punts bàsics de 'buffer' transitori per absorbir potencials impactes regulatoris.





Segons el Pla Estratègic 2019-2021 presentat aquest dimarts pel banc, els seus ingressos 'core' en relació amb les despeses recurrents creixeran al voltant d'un 5% en taxa anual composta, impulsats per un augment de més del 5% del marge d'interessos, d'un 4% de les comissions i de fins a un 10% dels ingressos per assegurances.





De la mateixa manera, l'entitat apunta que l'augment dels ingressos pivotarà sobre el creixement del finançament a empreses, consum i estalvi a mitjà i llarg termini, així com sobre la "dràstica" reducció dels actius 'tòxics', per la qual calcula que la ràtio de morositat es col·locarà per sota del 3% el 2021, enfront del 5,1% en què se situava al setembre d'aquest any.





La reducció immobiliària escomesa durant els últims mesos permetrà obtenir un estalvi "addicional" en costos, que cauran un 66%.





El banc presidit per Jordi Gual apunta en el nou 'full de ruta' un objectiu de 'pay out' per sobre del 50%, amb el que busca mantenir una política de dividends "atractiva" per als inversors.





Per 2019, és intenció del consell d'administració de CaixaBank aprovar un sostre de 'pay out' en efectiu del 60%.





OFICINES





D'altra banda, tot i que considera "clau" les oficines, CaixaBank vol centrar el seu creixement en els canals digitals. Confirma que s'ha observat una "dràstica" caiguda de l'operativa transaccional a les sucursals, com de xecs, ingressos i retirada d'efectiu, actualització d'operacions o transferències.





En aquest sentit, el banc reduirà principalment la seva xarxa d'oficines urbanes, amb el tancament de 821 sucursals, fins a comptar amb total de 3.640, des de les 4.461 actuals. La xarxa rural romandrà estable i potenciarà la seva proposta especialitzada, amb l'obertura de més de 600 noves oficines 'store' durant el proper trienni. Actualment compta amb 285 sucursals d'aquest tipus.





La intenció de CaixaBank és transformar les seves oficines a centres d'assessorament, amb un horari més estès, sense lloc de caixa i agents especialitzats.